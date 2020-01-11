Користувачі жартують одразу на кілька тем у зв'язку із зустріччю

Як відомо, 11 січня відбулася зустріч Ангели Меркель і Володимира Путіна. Канцлер Німеччини і президент РФ зустрілися в Москві - візит пані Меркель і зустріч безпосередньо - активно обговорюють в мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію журналіста Кремлівського пулу Дмитра Смирнова в Twitter.

Повідомляється, що сторони під час очної ставки обговорили «загострення ірано-американської кризи, ситуацію в Лівії та Сирії, питання про врегулювання ситуації в Україні». Зараз, починаючи з 17:00 за московським часом, політики повинні були вийти на зустріч з журналістами.

Під відео «Путін і Меркель. Рукостискання» з'явилася маса їдких коментарів на адресу глави Кремля зокрема. Користувачі сміються над «невидатним» зростом Володимира Путіна і іншим:

"Лікар повинен якомога частіше відвідувати хворого, щоб спостерігати зміни його стану" Гіппократ"

"Не затрясло її?"

"Чому у путіна штани весь час приспущені начебто і живота немає ..мені здається вони йому трохи довгуваті. ..це як костюм з чужого плеча ..ну не гарно ж ..і чому всі в його свиті ..мовчать. .і тихенько..."

"...а підбори... ходулі не потрібні з такими черевиками"

"Чому без квітів зустрічає пані?"

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2020

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачу

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

Як повідомляла Politeka, самотній Путін розсмішив росіян, правдиве фото розставило всі крапки.

Також Politeka писала, що Путін в бабусиній кофтині привів дівчинку в жах, відео облетіло мережу.