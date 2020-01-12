В мережі висміяли реакцію Росії на зізнання Ірану в тому, що літак української авіакомпанії МАУ був збитий ракетою

Відповідна фотожаба з'явилася в Telegram-каналі "AllГолобуцький".

Героями стали фотожаби президент Ірану Хасан Рухани і глава Росії Володимир Путін. Картинка натякає на тісну співпрацю двох держав.

"Щоб не засвітити ваших зенітників, ми швиденько зізналися", – каже Путіну на фотожабе лідер Ірану.

"Дякую, молодці. Ми вам поставимо ще більше зброї", – відповідає президент Росії.

Нагадаємо, після того, як Тегеран офіційно заявив, що український Боїнг помилково збили військові Ірану, в Росії почалася істерика.

зокрема, заступник голови комітету з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Юрій Швыткин розкритикував позицію Ірану за визнання вини в катастрофі літака.

За його словами, ракетний удар спровокували США, тому «відповідні дії з боку Ірану ненавмисні». На думку депутата Держдуми РФ, треба засуджувати не тільки Тегеран, але і дії США щодо збитого літака. Він також додав, що збитий літак – це «не позиція держави Іран, а помилка одного з військовослужбовців».

Така позиція шокувала користувачів мережі.

«Безславні виродки пробивають чергове днище. Нічого незвичайного», «Звичайно розкритикували! Адже тепер позиція офіційної влади Росії з МН-17 вже не вписується ні в які рамки. Навіть релігійні фанатики Ірану визнали свій косяк, а великоскрепные досі х**ю порят!», «Параші тудей/24 ще навіть не розігрілися, Шейнін з олів'є не виліз, а Іран вже зізнався», «Тому що не можна так підставляти ріс пропаганду. Домовилися, що сам впав, отже, сам впав», «Ну так, спалилися лохи, а могли б мукати п'ять років, що типу не мыыыы, і ссать всім в очі направо і наліво, типу ППО не наш, ихтамнет, це шахтарі з шахти дістали і т. д..», – пишуть в інтернеті.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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