Не встиг початися новий рік, як «народна міліція ЛНР» вибухнула черговою страшилкою про іноземних помічників «українських карателів» на Донбасі

Так званий офіцер прес-служби «Народної міліції ЛНР» Іван Філіпоненко заявив на брифінгу, що в підконтрольну Києву Станицю Луганську заявилися найманці з Канади.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

«Неважаючи на наявні домовленості про мирне врегулювання конфлікту, українське командування продовжує залучати в зону операції Об'єднаних сил (ООС) іноземних найманців. Так, за нашими даними, 10 січня в населений пункт Станиця Луганська прибули 15 громадян Канади, представники однієї з приватних військових компаній (ПВК)», – заявив бойовик, не моргнувши оком.

За його словами, прибулі «будуть навчати військовослужбовців 46-ї бригади ЗС України, що перебуває в даному районі, мінно-вибуховій справі і снайперській підготовці».

Реакція в соцмережах на таку заяву не змусила себе чекати.

«Чи то фантазія закінчилася, то чи кокаїн. Я пам'ятаю час, коли "новини" виглядали так: легендарний загін Мотороли розгромив штаб американців в кількості 700 чоловік, спалено 28 Абрамсів, підбито 10 вертольотів Апач. І фото китайського ножа з написом USA як докази», – іронізує у своєму блозі Vіtаuskаs.

В коментарях – суцільний сарказм і фотожаби, а також приклад ще одного фейку півторарічної давності про іноземних вояках.

«треш! круто вштирило молоду джамахерію, і це не кокаїн, там якась важка синтетика», «після краху аргентинського дипканалу, шахтарі днр\лнр перейшли на вітчизняний кокс. потім на бф2. потім прийшли канадці», «Нікуди більше подітися від безпросвітних зліднів жителям канадської провінції, от і подалися найманці від безвиході», «навіщо українці виправдовуються? Я б на їх місці і не такі фейки запустив. Нехай сепари с**ть у штани і не сплять. 1000 снайперів прилетіли з Канади та Литви. Французький іноземний легіон і британський SAS у повному складі та ін.», – жартують користувачі.

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