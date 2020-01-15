У мережі обурилися новій розвазі російських дітей в мініатюрних танках



Як передає Politeka.net, відповідний запис опублікували в Twitter-аккаутні "Разбираются. Потерпите"

Так, в парку "Сокольники" в Москві відкрився атракціон "Танкодром", де здають на прокат міні-танки Т-34.

На відео видно, як діти разом з батьками (а ті хто старше - поодинці) катаються на маленьких прототипах військових машин.

"Як тобі таке, Е. Маск?", - вже у звичній манері підписали даний пост.

"Атракціон" повеселив користувачів мережі, але більшість з них прийшов в лють за такої ідеї.



"Дітей то за що?!", "Нове Російське озброєння", "На тлі цієї перемоги горище поїхав походу зовсім", "Країна схиблена на мілітаризм.", "Танкових біатлоністів готують", "Навіщо вам Марс, якщо у вас таке щастя?", "Відразу гімн ДОСААФ згадався...Ми народжені, щоб казку зробити дійсністю...І замість дупи - полум'яний мотор...:))", - писали під даними постом.

Раніше ми писали про те, що у магазині в Казані покупці влаштували бійку в черзі за простроченими продуктами. Побоїще зняли на телефони присутні тут же. Найцікавіше, що учасницями махача були в основному жінки, в той час як чоловіки стояли по той бік прилавка і з цікавістю спостерігали, хто кого переможе.



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