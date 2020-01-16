В мережі висміяли президента Росії Володимира Путsна, який заради збереження одного у влади готовий наплювати на Конституцію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на художника Альошу Ступіна в Facebook.

Так, опублікованій фотографії Путін сидить на туалеті замість трону, тим не менш, на ньому намальований герб країни. Сам володар Кремля одягнений у шапку царя, до якої прикручена радянська червона зірка.

В руках у нібито Путіна – листки паперу, які він вирвав із книги під назвою «Конституція». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Мочить Конституцію», «кремлівський наперсточник», «а де 6 охоронців?», «Туркменбаші(всієї Русі) раздухарілся», «а по лобі горить зірка», «Володимир х», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Польща виступила проти звинувачень президента Росії Володимира Путіна, її тут же підтримали в Європарламенті.

Так, зовсім недавно Володимир Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. Польща виступила проти заяв президента РФ, а поляків підтримали в Європарламенті.

Так, більшість представників Європарламенту пішли проти висловлювань Путіна і підтримали думку Польщі, що саме СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни.

В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність на початку війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа.Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству: