В мережі висміяли президента Росії Володимира Путsна, який заради збереження одного у влади готовий наплювати на Конституцію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на художника Альошу Ступіна в Facebook.
Так, опублікованій фотографії Путін сидить на туалеті замість трону, тим не менш, на ньому намальований герб країни. Сам володар Кремля одягнений у шапку царя, до якої прикручена радянська червона зірка.
В руках у нібито Путіна – листки паперу, які він вирвав із книги під назвою «Конституція». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Мочить Конституцію», «кремлівський наперсточник», «а де 6 охоронців?», «Туркменбаші(всієї Русі) раздухарілся», «а по лобі горить зірка», «Володимир х», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, Польща виступила проти звинувачень президента Росії Володимира Путіна, її тут же підтримали в Європарламенті.
Так, зовсім недавно Володимир Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. Польща виступила проти заяв президента РФ, а поляків підтримали в Європарламенті.
Так, більшість представників Європарламенту пішли проти висловлювань Путіна і підтримали думку Польщі, що саме СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни.
В повідомленні Європарламенту сказано, що більшість фактів вказує саме на російську відповідальність на початку війни. Адже вони спровокували бойові дії, коли уклали пакт Молотова-Роббентропа.Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству:
"Європейська комісія повністю відкидає будь-які помилкові твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображувати жертви, таких, як Польща, як злочинців".
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".