Недавня відставка уряду РФ за вказівкою президента Володимира Путіна продовжує породжувати в мережі численні меми та карикатури

Зокрема, в мережі з'явилася карикатура, на якій Путін зображений в голому вигляді (але з накидкою синього кольору), що сидить на коні зі списом у руках, передає Politeka.net. Цим знаряддям нібито російський лідер проткнув лежачого біля його ніг дракона. Примітно, що у переможеного звіра теж обличчя Путіна.

Карикатура змальована з пам'ятника "Георгію Побідоносцю" - представлена заключна сцена боротьби Св. мученика Георгія з твариною. Юнак на здибленому коні намагається проткнути величезного звіра з собачою головою і гострими вушками.

Картинку почали обговорювати в соцмережах, відзначаючи, що цією "чисткою" Путін тільки наближає свій кінець.

"Так, це правда. "Недопалок" запустив механізм знищення своєї Орди, і себе самого. У москалів так було завжди, як що згадати історію. Він пішов за тією ж схемою і нічого нового не придумав. Спочатку правління, жорстка централізація і зближення з країнами розвиненої економіки. Результат піднесення Росії. Так робив і Петро 1. Продовження такої політики спадкоємцями і хамство до ближніх країнам і бажання вже не вчитися, а диктувати, призводило до необхідності децентралізації і до реформ в своєму розумінні всередині держави, що не дуже подобалося партнерам за бугром і починався між ними процес похолодання, а потім призводило до втрати економіки і політики Орди як всередині, так і на світовому рівні... Минали роки і процес починався спочатку. Вони такі є, і інакше жити не можуть, тому що народ їх, по суті ідеології, раби в болотах, а тому інакше жити не хочуть і не будуть. Як наслідок зараз, процес пішов по новому колу", - пишуть у коментарях.

Раніше ми повідомляли, 15 січня стало відомо про розпуск уряду Росії, у відставку відправився в тому числі і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. До вечора того ж дня Путін представив свою кандидатуру на пост голови уряду. 16 січня Держдума затвердила кандидата від Путіна. Так що у Росії новий прем'єр - екс-податківець Михайло Мішустін.

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Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.