Російський президент Володимир Путін після низки гучних заяв зняв генпрокурора Юрія Чайку з посади

На місце Чайки російський гарант хоче поставити заступник голови Слідчого комітету РФ Ігоря Краснова.

Відомо, що звільнення пов'язане з переходом Чайки на іншу роботу.

Кандидатуру Краснова на посаду генпрокурора розглянуть 22 січня.

Новина про звільнення Чайки підірвала мережу. Карикатурист Сергій Йолкін опублікував яскраву картинку, яка висміює ситуацію.

Художник зобразив чайку, яка сидить на людині, ймовірно, Дмитрі Мєдвєдєві, в костюмі білого ведмедя.

"Транзитна Росія", - підписана карикатура.

Пост за годину зібрав майже 200 лайків і багато коментарів.

"треба щоб ще так тому дивилися - типу хто наступний?)", "Досвидулі наш ласкавий чаайка!", "Кого-то ще не вистачає?", "А будиночок буде?", "Куди йдуть всі з П'ятачком, Великий, великий секрет!!! І напрям його, Всім невідомий, ні. Змінився новий Вінні-Пух. І Чайки відлетіли, Лише тільки вічний П'ятачок Залишиться при справі!", "Чайки зібралися в косяк і летять в америку", "Всі ці 14 років Чайка працював не покладаючи рук, непремиримо захищаючи бізнес своїх дебелих пташенят і судячи за результатами зовсім не даремно", "Зверху ще тхора поставте з академії", "ракировочки. А я байку Крилова чомусь згадала...🤔", "Невже закордонне майно & громадянство переважило?...", "Треба було ще спину обкакану у ведмедя", "Транзит самому собі", "Всі злодії уряду приєднуйтесь", "А як же Чайкини синки, повелителі сміття?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зізнався, чому насправді вирішив подати у відставку.

За словами екс-прем'єра, в посланні президента позначені важливі задачи.

"Для того, щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без оглядки на якісь інші фактори. Включаючи фактор уряду", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

Як повідомляла Politeka, відставка уряду РФ: хто стане наступником Путіна на посту президента.

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