Російський президент Володимир Путін знову став героєм їдкою карикатури

Про це пише Politeka.net.

На цей раз вирішив висміяти відомий карикатурист Сергій Йолкін.

Приводом для появи карикатури стали нещодавні заяви Володимира Путіна про важливість внесення змін до Конституції і про те, що дуже скоро в російській економіці відбудеться "ривок".

Сергій Йолкін зобразив Володимира Путіна, що стоїть в пом'ятому костюмі, який вимовляє таку фразу: "Я ж казав, що нам потрібен ривок... Так от це але і є!".

"Плутає ривок і толчок. Звичайна справа", "А що, кого-то вже вирвало?", "Мається на увазі віджате подвір'я?", "Пристебнути ремені..", "Крок вліво, крок вправо - втеча! Стрибок на місці - провокація! Холодне літо 53-го", "Це вже гоп-стоп", "Рвони собі волосся на лисині, ривок йому потрібен...", "Нам це буде дорого коштувати", "Типу не застій, а двіжуха...", "Як кажуть на флоті: поворот "все раптом", "Пук-пук", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін верхи на коні довів росіян до сліз. Так, російський президент став героєм нової фотожаби Сергія Йолкіна.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить верхи на коні під назвою "поправки в конституцію", всіляко підганяючи її лозиною.

"Держдума розгляне в першому читанні законопроект Володимира Путіна про поправки до Конституції РФ вже 23 січня. Довго запрягали...", - йдеться у підписі до карикатурі.

"В 90 ті країна розвалилася, бо твої комуняки не побудували країну, а концтабір. Зараз теж саме робить поганий Путін. А знаєш чому? Тому що комуністи залишилися в кремлі і країна знову в л*йні по вуха", "Йолкін як завжди мочить", - жартують користувачі в коментарях під публікацією російського карикатуриста.

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