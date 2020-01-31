Роман Завгородній, який є помічником херсонського нардепа від фракції “Слуга Народу” Павла Павлиша, подав незвичайну декларацію

Примітний документ тим, що консультант народного депутата, як то кажуть замість грошей і квартир, записав кота, пише Рoliteka.net.

Виявляється, Завгородній володіє породистию твариною, а саме: шотландським довговухим або скоттіш-фолдом по кличці Котовски.

Улюблениць з'явився у помічника нардепа від "Слуги народу" в грудні минулого року і обійшовся йому в три тисячі гривень.

Всього за 2019 рік чоловік заробив 209 346 грн, дохід його дружини склав 57 908 грн. У власності дружини - квартира 64 кв. м та авто Daewoo Lanos 2003 р. в.

Також Завгородній задекларував піалу і картину робота художника та перформера Станіслава Волязловського.

Пост у мережі зібрав трохи лайків і один коментар:

"Це де ж це Завгородній працював офіційно у 2019 році? :)".

Нагадаємо, нардеп від партії "Слуга народу", Олександр Качура, розповів про слабке місце президента України Володимира Зеленського.

Так, за його словами, головним недоліком президента є його "надмірна довірливість до людей.

Він пояснив, що Зеленський за своєю природою дуже довірливий, але в політиці існує більш токсичне середовище, тому не можна таким бути.

Раніше ми писали, що нардепи від фракції "Слуга народу" тепер почали торгуватися за кожен окремий законопроект, оскільки у них прокинувся «апетит».

На Telegram-канал «Легітимний» з'явилося повідомлення, що "Слуг народу" тепер мало влаштовує просто 5.000$ в «конвертах», тепер вони навіть починають торгуватися за кожен окремий «важливий» і критичний законопроект.

Також вдалося з'ясувати, що в якості торгу «слуги народу» просять посади для своїх або «бонусні» зверху.

Нагадаємо також, що нардеп від “Слуги народу” Дмитро Любота прямо під час голосування розважався з додатком, що змінює зовнішність.

Під час цього заняття його зловив об'єктив камери.

На відео можна помітити, що Любота цікавиться, як буде виглядати з іншою зачіскою, у старості і з бородою.

Під час своїх розваг депутат встигав ще й голосувати.

Нагадаємо, «Слуга народу» став віце-президентом ПАРЄ, росіяни готуються до втечі: «Ми не потерпимо»

Як повідомляла Politeka, слуга народу засвітила зайве в прозорій блузці, скандальні кадри облетіли мережа: «по-багатому»

Також Politeka писала, що слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа: "неподобство" потрапило на камеру