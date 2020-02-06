Як до такого взагалі можна було додуматися?...

Російські пропагандисти пробили нове дно, вибухнувши «розслідуванням» з приводу походження коронавіруса

Так, згідно з «експертною» думку Першого каналу, китайський коронавірус – це підступи американців, для яких економіка КНР – як більмо в оці.

Епічне відео опублікували в Twitter Мид Роисси, передає Politeka.

На запису ведучий випуску новин вирішив поміркувати про «темну сторону проблеми» і заговорив про конспірологію, що «дорівнює науці етимології про значення і походження слів».

«З походження слів стає ясніше походження вірусу. Ось дивіться: як він називається? КОРОНАвірус! Беремо слово корона, воно в основі йде першим, і тому тут і розгадка», – на повному серйозі мовить чоловік у кадрі. Секрет розгадки в тому, що американський президент Дональд Трамп до приходу у велику політику займався роздачею корон на своєму конкурсі краси «Міс Всесвіт». Більш того, вірус нагадує корону.

«Так що походження коронавіруса, а також цілі і завдання його використання стають абсолютно зрозумілими», – загадковим голосів повідомляє «говоряча голова».

Виявляється, саме США як нікому вигідно зробити так, щоб Китай, головний конкурент на світовій арені, ніс максимальні збитки і втрати. І коронавірус – це саме та секретна технологія, яка так необхідна Штатам у питанні нейтралізації суперника.

Це коротке відео викликало небувалий резонанс, разлетевшись мережею зі швидкістю світла. Не дивно, що коментарі під ним – відповідні.

«Це увійде в підручники з психіатрії як дедуктивний метод є**нутих», «Скоро, як Північна Корея, будуть в Олімпіаді на Сонці перемагати», «Оце Трамп заморочился, думав, не розгадають цей квест наші журналісти, ан ні!», «Не хочу засмутити всіх присутніх, але відсотків 80 народонаселення Расіюшки в це вірять», «Я забув, а що на гербі Росії зображено?», «Цікаво, а чи є в природі така брехня, що навіть ці свині відмовилися б читати в ефір?», «Наркомани захопили Останкіно. Викликайте поліцію», «І що, невже немає навіть натяку на український слід?», – жартують користувачі.

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