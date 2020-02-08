До подружнього обов'язку додався ще й обов'язок лайкати дружину в соцмережах

– Настя, я вас запросив, щоб ви випили за моє здоров'я, а ви п'єте вже шосту склянку.

– Вибачте, Георгію, але ви маєте такий поганий вигляд….

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Пам'ятаєте, як ми сиділи на заняттях з психології, вивчаючи собаку Павлова? Довго сміялися, які дурні у нього собаки. А потім дзвенів дзвінок, і ми йшли в їдальню.

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– Дорога, я хочу провести цю відпустку, як 20 років тому.

— Але ми одружені лише 19 років.

— Як добре, що ти мене розумієш…

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Можна нескінченно довго дивитися на три речі за ціною двох, задаючись питанням «Нафіга я це купив?!»

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Я вже в тому віці, коли можу говорити «я вже не в тому віці».

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Політик відвідав віддалене село і запитав жителів, що уряд може зробити для них.

– У нас дві великі потреби, - сказав сільський голова. – По-перше, у нас є лікарня, але немає лікаря.

Політик дістав мобільний телефон, деякий час говорив, а потім сказав:

– Я розібрався з цим. Доктор прибуде сюди завтра. Яка ваша друга потреба?

– У нашому селі повністю відсутній мобільний зв'язок...

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Мужик їде на зустріч, запізнюється, нервується, не може знайти місце, де припаркуватися. Піднімає обличчя до неба і каже:

— Господи, допоможи мені знайти місце для парковки. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити в церкву!

Раптом чудесним чином з'являється вільне місце. Мужик знову звертається до неба:

— А, все, не треба. Знайшов!

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- Ватсон, а що це ви курите? Дайте вгадаю - тютюн "Королева Вірджинія" з листочками вишні, з ювілейного випуску в оксамитовій упаковці?

- Вражаюче, Холмс! Як це ви вгадали?

- Їй-богу, Ватсон! Ну не місіс Хадсон ж свиснула з моєї кімнати останню пачку!

Нагадаємо, Путін і патріарх Кирило спіймали новим спільним фото.

Як повідомляла Politeka, мережа вибухнув фотожабами на цинічну заяву слуги народу.

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