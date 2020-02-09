Влада видала українцям неприємну новину про підвищення цін на центральне водопостачання і водовідведення

Рішення про те, що ціни в середньому зростуть на 15-20% було прийнято четвертого лютого, пише Рoliteka.net. Обговорення теми відбувається і досі.

Так, користувач мережі Олександр Бабак опублікував влучну фотожабу, що стосується даного питання. На картинці зображений герой фільму "Собаче серце", який, по всій видимості, дуже здивований:

"Як вода знову подорожчає!? Швондер на виборах комунізм обіцяв".

Автор посту підписав свою фотожабу так:

"Уряд пояснює це зростанням зарплат в Україні. Цікаво, а вони зарплати рахували з преміями міністрів чи без?".

За кілька днів пост зібрав трохи коментарів та лайків.

"Зе-препизденту, на зустрічі з представниками автозаправок, теж говорили, що не можуть знизити ціну на паливо - так як зросла зарплата.

На справедливе питання, яка доля З/П в тарифі, була відповідь - десь 1 (один) відсоток.

Так на скільки повинні зрости зарплати, щоб при такій частці в тарифах, самі тарифи зросли на 15-20 відсотків? !!", "Де-то заплакав директор Укрпошти", "епоха бідності скінчилася, тепер будемо платити, як багатії!", "Зарплати може й підвищили собі директора водоканалу, а людям ні... Не країна а Гуляй Поле за Батька Махна. Некерована зграя грабіжників. Населення катастрофічно з кожним днем зменшується... Тому треба з решти здерти. У нашому місті підвищили вже з грудня плату за воду. П'ємо таку ж іржаву воду тільки дорожче", - написали коментатори.

Варто відзначити, що, дійсно, причиною подорожчання стало підвищення зарпалт, яка в структурі тарифу становила 5,600 грн. Зараз же середньоринкова зарплата – 12 тисяч. На думку члена НКРЕ КП Ольги Бабій, зростання цін несуттєве, мовляв не вдарить по гаманцю.

Найвищий тариф буде на Сході України - в Павлограді (Дніпропетровська область) і Бердянську (Запорізька область). У зазначених містах куб води обійдеться майже 40 гривень. Найдешевша вода - в Луцьку, трохи більше 16 гривень за подачу і відведення.

Остаточні суми для регіонів поки неозвучены.

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