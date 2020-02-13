В Росії священик назвав солдатів, які приступили до строкової служби у штабі ядерних сил, інтелектуально обдарованими
Відео епічно звернення батюшки до військових опублікували в Twitter-блозі «Вуса Пєскова».
Він виголосив напутню промову на адресу вишикуваних на плацу новобранців ракетних військ стратегічного призначення під час присяги.
Його слова, безперечно, незабутні, тому процитуємо повністю:
«Дуже важливо, мої рідні, щоб ви усвідомили, що в тому, що ви будете робити в цей рік, перебуваючи в розлуці з рідними і близькими, є високий сенс. По-перше, ніхто і ніколи вже в цьому житті земному не зможе назвати вас дебілом, бо ви служите в штабі ядерних сил Росії. Сюди дебілів не беруть. Вітаю, дорогі мами, у вас розумний толковий син. Ми відбираємо сюди інтелектуально обдарованих, тормозів в основному не беремо. Давайте помолимося Господу, щоб ви не тупили, і не затупили дівчата, які вас люблять і, сподіваюся, чекають. А якщо затуплять – туди їм і дорога».
Така тирада від служителя культу викликала шквал коментарів у мережі. Користувачі не соромилися у виразах з приводу побаченого.
«Скоро на феню перейдуть і запишуть це в Конституцію», «Напрошується висновок — служити в ядерні сили йдуть потім, щоб перестали називати дебілами», «Висновок той, що в решті російської армії служать дебіли», «Дегенеративний поп-остолоп», «Мова інтелектуала)))», «Святоша в поняттях, фуфло не штовхає», «А у фіналі піп повинен був крикнути АУЄ І СЛАВА ЗЛОДІЯМ», «Боєць Гундяєва», «Блатний в рясі:)», «Батюшка явно перестарався в бажанні говорити з хлопцями на їх молодіжному сленгу. Вийшло сумно і смішно..», – жартують під публікацією.
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