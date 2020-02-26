Фото літньої жінки з незвичайним "аксесуаром" на голові у громадському транспорті наробив шуму

Як передає Politeka.net, забавним знімком в соцмережі Фейсбук поділився користувач Peppe dell'Osso. Ситуація сталася в Італії. У кадрі ми бачимо стареньку, що сидить біля вікна з пакетом на голові, при цьому в неї настільки серйозний вираз обличчя, що тільки посилюється вся комічність ситуації. Справа в тому, що таким незвичним способом жінка вирішила убезпечити себе від лютуючого в світі коронавіруса.

Пост італійця за кілька днів зібрав більше 4 тисяч смайликів і 1,2 тисяч коментарів. Всі поспішають залишити свої саркастичні думки з приводу обережності цієї бабусі. Багато хто переживає, що вона, швидше, загине від задухи, ніж від смертельного вірусу.

"Це переможе все 😂🦠🧪", - підписав фото автор посту.

"Кращий захист від короновіруса😂"

"Невігластво вбиває ... хахахахахах 🤣🤣🤣🤣 як вона дихає??? Лол 😆"

"Жінка з пакетом на голові не помре від вірусу, а помре від задухи"

"Їй точно коронавірус не страшний."

Правда, деякі висловлюють думку, враховуючи, що в Італії від коронавіруса загинуло 11 осіб і в основному пенсійного віку, то, можливо, рішення бабусі надіти на голову пакет - не таке вже й божевільне.

Нагадаємо, останніми чотирма жертвами смертельного вірусу в Італії стали 84-річний житель Нембро в провінції Бергамо, 91-річний чоловік з Сан-Фіорано, 83-річна жінка з Кодоньо, провінція Лоді і жінка 76-річного віку, яка була напередодні госпіталізована у відділення реанімації в Тревізо.

Як ми раніше повідомляли, 25 лютого у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні надійшла жінка з підозрою на коронавірус. Справа в тому, що вона недавно приїхала з Італії, де зараз відбувається спалах смертельної недуги.

У той же час з'явилася інформація від МОЗ, що у жителя Закарпаття, госпіталізованого 24 лютого, підозра на коронавірус не підтвердилася.

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