Російський президент Володимир Путін став героєм нової політичної карикатури

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи карикатури стало загострення на Близькому Сході.

Відомий російський художник Ігор Поночевний, якого знають під псевдонімом Альоша Ступін, в звичному для себе стилі вирішив пожартувати над російським президентом.

Він зобразив оголеного Володимира Путіна в шапці, що стоїть з бітою в руках і чекає за рогом лідера Туреччини Реджепа Ердогана.

Таким чином, автор зробив відсилання до Близького Сходу, де зараз армія Туреччини воює проти урядових військ диктатора Башара аль-Асада, якого активно підтримує Москва.

"Дуже добре", "Пердоган проти Х**ло", "Третя помідорна війна", "Гоп - стоп, ми підійшли з-за рогу. Гоп-стоп, ти занадто багато на себе взяла", "Той, що праворуч, висунеться першим. За законом жанру", "Я вболіваю за турецьку команду. А ви?", "Альоша незрівнянний", "Мені здалося, або на зелених штанях плями на промежині?", "Ой, а хто-то обіс**ся", - жартують користувачі в коментарях під новим шедевром.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін осоромився витівкою перед росіянами. Зокрема, лідер Кремля заявив, що в Росії нібито хтось намагається "вкрасти перемогу у Другій світовій війні.

"Путін: Хтось хоче вкрасти у нас Перемогу? Спроби робляться такі, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор майорів над рейхстагом? Цього ніхто не забуде", - йдеться у публікації.

Росіяни з гумором відреагували на заяву лідера Кремля і зазначили, що у нього проблеми з головою.

"Берлін то хто штурмував? Особисто Путін з Ротенбергами", "Поехавший дід, наглухо", "Победун", "Дідусь переплутав себе з тими, хто воював?", "Половина країни в злиднях живе, а старий все перемогу захищає. Прокинься, дід!", "Хто ховає мавзолей за фанерою?", "Портянки не нюхав, а туди ж", "А щоб припинити всі ці спроби вкрасти у Перемогу Росії, Путін засекретив всі військові архіви до 2040 року!" - жартують вони в коментарях під публікацією пропагандиста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.