Передбачувана молодша дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова очолить Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем, який з'явиться в МДУ

Зазначається, що Інститут займеться фундаментальними й прикладними когнітивними дослідженнями і буде фінансуватися за рахунок програми розвитку МДУ.

Фото Тихонової у зв'язку з цією новиною розлетілося по мережі. Росіяни вибухнули від саркастичних коментарів з приводу зовнішності дівчини, і щодо теми зі штучним інтелектом.

Багато хто відзначив, що незвичайна форма черепа Катерини на фото нагадала їм "рептилоїда", "гуманоїда", а також відомого прибульця з американського фільму жахів "Чужий".

А деякі росіяни припустили, що Путіну "як раз не вистачає мізків".

"У дочі теж мізки витекли?)"

"якщо свого немає,то штучний не допоможе"

"Кому що не вистачає..."

"Буде татові мізки апгрейдити? Безнадія все це, там лоботомія потрібна, а краще ампутація."

"морда у неї як реплоіда"

"Опудало"

"Вона сама на кіборга схожа чимось"

"Щось то вона на гуманоїда схожа.. Яблуко від вишеньки не далеко падає. Якщо тато рептилоїд.."

"Не думав що скайнет знайде настільки безглузде втілення в реальності"

"Ааааааааааа..... Тепер багато буде двійників! Довіку!"

Раніше ми повідомляли, Путін поставив крапку в скандалі з двійниками. Нагадаємо, за версією уважних користувачів мережі, які ретельно придивляються до обличчя російського лідера на всіляких заходах, у того є близько шести дублерів. При чому у кожного своя роль. Одні з них в хорошій фізичній формі, інші блищать культурними талантами.

Президент Росії не витримав й спростував чутки про своїх двійників. За його словами, на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника - пропозиція виникла "у найтяжчі часи боротьби з тероризмом". Але він відмовився від цієї ідеї, тому двійника у нього "немає і не було".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.