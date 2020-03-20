Поки весь світ мобілізує всі сили і ресурси на боротьбу з коронавірусом, залучаючи кращі уми для пошуку вакцини й ефективних засобів лікування, у Росії своя атмосфера

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» опублікував у своєму Twitter відео, на якому зображений процес позбавлення від коронавіруса, передає Politeka.

««Бойові загони» Путіна показують боротьбу з коронавірусом у Росії. Звичайно, не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть поставити діагноз важко», – підписав запис блогер.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TwCJSdhDX9 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 20, 2020

У кадрі – шість жінок пенсійного віку, саме тієї категорії, яка, між іншим, є найбільш вразливою для коронавіруса.

У руках всі тримають кольорові плакати з роздрукованим на них зображенням вірусу. «Заспівувачка» виголошує промову, від якої, напевно, в американського президента Дональда Трампа вуха горіли червоним полум'ям.

«Ми сьогодні тут зібралися, щоб покінчити з цією надуманою інформацією. Ніякого тут коронавіруса як такого немає. Це не той вірус, який сьогодні перевернув всю країну. Це Трампу треба було підняти в два рази долар, щоб країна його злетіла в черговий раз. Так, Трамп, ти сьогодні виграв. Всі країни сьогодні закрилися одна від одної. Та що ти накоїв у всьому світі? Так ось: немає ніякого коронавіруса, це політика, тобою придумана. Ось ми це його сьогодні розірвемо», – каже одна з жінок.

Після цього всі присутні складають плакати у відро, де ті горять. У свою чергу головна героїня запису примовляє, що таким чином вони спалюють коронавірус й очищають країну.

«Все, спалили! Країна звільнилася і очистилася. А це все політика, а не хвороба, придумана Трампом і Америкою. Всі країни перевернув, зате піднявся його долар», – впевнено підсумовує ритуал знищення епідемії пенсіонерка.

«Просто цікаво: а хто ж це на «ворожому» принтері такі барвисті картинки надрукував? Бачу статистів, бачу «прийму погорілого театру». Оператор знімає, ясна річ. А хто режисер, і як щодо гонорару?», «Правильно кажуть «бабки Путіна», все це вигадки США: і вірус, і чума, і СНІД, і навіть ревматизм з артритом придумали в Пентагоні», – іронізують користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в «ДНР» ввели карантин у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, однак після дзвінка з Кремля його скасували вже через 11 годин.

Нагадаємо, біолог розкрила, коли закінчиться пандемія коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".

Також Politeka писала, що головний секрет коронавіруса розкрито: «його завдання – не вбити, а…».