Російський президент Володимир Путін осоромився черговим маренням заявою

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля розлютив росіян реакцією на те, що його в Російській Федерації часто порівнюють з царем.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Як ставитеся до того, що вас називають царем? Путін: Ну це не відповідає дійсності. Я ж працюю кожен день, я не царствую. Цар сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і зроблять. А сам тільки шапку приміряє і виглядає в дзеркало. Я працюю кожен день", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на пост Смирнова і назвали Володимира Путіна сором'язливим злодюжкою. Інші припустили, що президент важко хворий і йому потрібно терміново звернутися до лікарів.

"Так напрацював за 20 років ..ні промисловості..ні медицини..ні освіти..суцільні герої Праці", "Ой, яка няша кокетлива у нас в президентах! Сором'язливий блакитний злодюжка", "Він хворий, йому в інститут Сербського здатися б , не можна так, без уваги фахівців хвороба тільки прогресує", "Дайте йому вже лопату!", "Якийсь стрьомний став Путін, він в собі? Такі перли видає, один за іншим. враження, що ЄДІ він ввів під свій рівень інтелекту", "Відмінно працює, бакс вже 83 рубля", - пишуть вони у комментариях.

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Приводом для появи їдких коментарів стала заява прес-секретаря президента РФ про те, чи може Володимир Путін бути заражений коронавірусом.

"Пісків на питання «Здавав Путін здавав аналіз на коронавірус?»: Інформація про здоров'я президента — це не те, що призначене в деталях для широкої публікації. Президент працює на повну котушку як завжди. Все, що потрібно для захисту президента, все робиться", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін явно хворий і цю інформацію Кремль приховує.

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