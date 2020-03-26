У зв'язку з настійною рекомендацією не чіпати руками обличчя перестав читати новини і щоденник сина
- Рабинович, як ви думаєте, коли можна буде впевнено сказати, що пандемія коронавіруса пройшла?
- Таки дивіться оголошення. Як тільки почнуть з'являтися «Продам туалетний папір і гречану крупу. Дешево. Запитати Марію Іванівну», вважайте, що боятися більше нічого.
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Всі говорили, що досить надягати маску і рукавички, щоб не заразитися, коли виходиш на вулицю. Вони брехали! Коли я приїхав у магазин, то з'ясувалося, що всіе ще носять й одяг.
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Директор школи, обурено потрясаючи щоденником, кричить Вовочці:
– Коли ти приведеш свою матір сюди?
– Та я що вам — сутенер?
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Читаю на пачці цигарок: "Куріння веде до повільної і болісної смерті". Ну так, а всі інші помруть швидко і весело.
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Наркоман косить на поле коноплю, пхає її в рюкзак. Раптом — копи, облава — що робити? Бачить - скаче зграя кенгуру, він рюкзак на спину, і поскакав з ними — типу теж кенгуру. Ватажок зграї до нього повертається і кричить:
– Перевісь рюкзак на живіт, придурок, а то все стадо засыпешь!
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Молода дівчина каже, що нещодавно вийшла заміж старшій сестрі:
– Як, мабуть, це чудово, коли жінка заміжня.
На що та відповідає:
— ЦЕ прекрасно незалежно від того, заміжня жінка чи ні.
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Путани вирішили зламати стереотипи, тому напилися в лазні і викликали депутатів.
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Зустрілися два канібала. Один з двома черепами в руках. Другий питає:
– Куди йдеш?
— Так ось йду здавати тару.
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–Доктор, скажіть, він буде жити?
– Так, звичайно.
– А може, домовимося?
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Ти молодий і тобі хочеться змін в житті?
Іди в школу! Там зміни через кожні 45 хвилин.
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Реклама: при нашому морзі працює зал для гри в російську рулетку.
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Сокира — засіб від лупи.
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Знаєте, чому чоловіки п'ють за дам стоячи?
Щоб ніхто не сичав у вухо: «Годі тобі вже!».
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Якщо не пити, людина може прожити тиждень. А якщо не закушувати, то ще місяць.
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Тільки відсутність розвіданих запасів нафти в Антарктиді утримує пінгвінів від революції.
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Вчора сину розповів про теорію струн. Нехай краще від мене, ніж на вулиці.
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Мислити треба так, щоб за вами не прийшли.
Нагадаємо, Азарова висміяли за вітання господаря Кремля.
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