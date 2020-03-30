У багатьох країнах введені обмежувальні заходи, щоб припинити поширення коронавірусу
Влада заборонила будь-які масові заходи, у зв'язку з чим у мережі з'явилися влучні фотожаби на цю тему, пише Рoliteka.net.
Так, на відомих картинах була прифотошоплена людина в масці, яка просить людей расходитися на будь-яких масових зборах, або де на картині зображено двоє.
А ось на картині з одною Оленкою людина в костюмі просить залишатися на своєму місці.
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"Розходьтеся"
Нагадаємо, в мережі створили карикатуру президента Росії Володимира Путіна, якого висміяли за використання епідемії коронавірусу в своїх цілях.
На зображенні постав гарант, що прикриває Росію новою «залізною завісою».
«Пишуть, Росія повністю закриває кордони з 30 березня. Припиняється робота всіх пропускних пунктів, у тому числі на кордоні з Білорусією. Указ підписав Мішустін», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що карикатурист Альоша Ступін зобразив Путіна, який прикривається парасолькою від "коронавірусного" дощу.
Користувачі позитивно відреагували на новий шедевр карикатуриста і назвали російського президента "вірусом з підворіття".
Відомо, що Путін оголосив цей тиждень неробочим. Художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, присвячену ситуації.
На картинці постав Путін, який з трибуни говорить наступне:
"Робітників з фабрик! Селян з землі! На канікули", - оголошує намальований Путін, який нагадує російського революціонера Володимира Леніна.
Нагадаємо також, що Путін в лікарні в Коммунарці надів на себе яскраво-жовтий захисний костюм і респіратор.
В результаті у соцмережі була спровокована хвиля жартів. Зокрема, художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.