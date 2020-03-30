Люди не втрачають відчуття гумору

У багатьох країнах введені обмежувальні заходи, щоб припинити поширення коронавірусу

Влада заборонила будь-які масові заходи, у зв'язку з чим у мережі з'явилися влучні фотожаби на цю тему, пише Рoliteka.net.

Так, на відомих картинах була прифотошоплена людина в масці, яка просить людей расходитися на будь-яких масових зборах, або де на картині зображено двоє.

А ось на картині з одною Оленкою людина в костюмі просить залишатися на своєму місці.

"Розходьтеся"

Нагадаємо, в мережі створили карикатуру президента Росії Володимира Путіна, якого висміяли за використання епідемії коронавірусу в своїх цілях.

На зображенні постав гарант, що прикриває Росію новою «залізною завісою».

«Пишуть, Росія повністю закриває кордони з 30 березня. Припиняється робота всіх пропускних пунктів, у тому числі на кордоні з Білорусією. Указ підписав Мішустін», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що карикатурист Альоша Ступін зобразив Путіна, який прикривається парасолькою від "коронавірусного" дощу.

Користувачі позитивно відреагували на новий шедевр карикатуриста і назвали російського президента "вірусом з підворіття".

Відомо, що Путін оголосив цей тиждень неробочим. Художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, присвячену ситуації.

На картинці постав Путін, який з трибуни говорить наступне:

"Робітників з фабрик! Селян з землі! На канікули", - оголошує намальований Путін, який нагадує російського революціонера Володимира Леніна.

Нагадаємо також, що Путін в лікарні в Коммунарці надів на себе яскраво-жовтий захисний костюм і респіратор.

В результаті у соцмережі була спровокована хвиля жартів. Зокрема, художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.