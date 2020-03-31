У зв'язку з коронавірусом місія «Схуднути до літа-2020» переноситься на 2021 рік

Дві жінки в автобусі, сидячи на першому сидінні, перемовляються одна з одною:

— Маша, я зараз впісяюсь від сміху! Подивися на мужика — треба ж так ужратися, що не може увійти в автобус!

Мужик, піднявши каламутні очі:

— Якщо я залізу в автобус, ви у мене ще й обсе***теся… Я водій.

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Коли мені кажуть, що у мене не все в порядку з логікою, я просто сміюся над цим і продовжую пришивати гудзики до сосисок.

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МОЗ рекомендує утриматися від обіймів і поцілунків, спати в різних кімнатах і взагалі - триматися один від одного на відстані.

Сімейні пари з великим стажем просто можуть все залишити як є

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Прийшов нанаєць до свого друга ескімоса. Бачить, на підлозі лежить шкура білого ведмедя, з роззявленою пащею. Запитує ескімоса:

– Ти скільки разів в нього стріляв?

– Десять.

– А скільки раз потрапив?

– Жодного.

– А від чого ж він помер?

– Від СМІХУ…

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Сміх і гріх — це зрада чоловікові з клоуном.

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- У дитинстві батьки мене зацікавили археологією, і я полюбив це заняття. Уявляв себе справжнім археологом. Але одного разу до мене підійшов сусід і сказав, що насправді це називається «копати картоплю»!

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Величезне спасибі нашому уряду. Якби не моя жебрацька зарплата, я б, не дай бог, міг опинитися в Італії, Іспанії або Китаї.

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- Ти урод !!! Де ти два тижні пропадав !!!

- Дорога, не повіриш, Степанович чхнув, так ми у нього в гаражі на карантині були.

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На сайті знайомств в однієї особи в профілі: “Дасягла всього сома”.

От цікаво, а сом взагалі в курсі, що вона його всього дасягла?

Нагадаємо, Путін боягузливим вчинком повеселив росіян, таку ганьбу не забути.

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