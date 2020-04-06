Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Гучний конфуз стався під час федерального звернення Володимира Путіна до росіян через епідемію китайського вірусу.

На цікавий момент звернув увагу російський блогер Роман Доброхотов.

Відповідну публікацію Доброхотов зробив у своєму особистому мікроблозі Twitter.

На скріншоті можна побачити, як Володимир Путін під час звернення до росіян тримає руку під столом, що викликає масу питань.

"А що Путін робить рукою під столом?", - жартівливо підписав блогер скріншот.

"Відтягує свій кінець", "QR-код тримає свій", "Захарову осмикує", "Путіна пристебнули наручниками до столу", "Його турбує Гондурас... Казали ж йому: не торкатися брудними руками", "Памперс перевіряє - чи не протік?", "Зловив вірус..в кулачку тримає,щоб не потік", "Рейтинг піднімає", "Тримається за скрєпу", "Путін оголосив, що ця рука ще 30 днів буде неробочою", "Піднімає Росію з колін!", "Живого з себе корчить", "Обнуляється", "Перевіряє, чи не бабуся воно випадково", "Схрестив пальці і говорить про збереження зарплати", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що в РФ розкрили тяжкий діагноз Путіна.

Як виявилося, Росія в розпал епідемії підступного китайського вірусу продала в США медичне обладнання.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Державному департаменті США. З'ясувалося, що 30 березня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися в ході телефонного дзвінка про медичних постачання.

На безглузде розпорядження гнівно відреагував російський опозиціонер Олексій Навальний, який також поставив президенту РФ "діагноз".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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