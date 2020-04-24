Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх за ганебний указ, який стосується Другої світової війни

Як повідомляє Politeka, розповів про це пропагандист Дмитро Смирнов в Twitter.

«Володимир Путін підписав закон про перенесення дати закінчення Другої світової війни на 3 вересня», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що росіяни не на жарт розлютилися витівкою Путіна, про що свідчать гнівні коментарі.

«Поки дід у бункері сумує - нехай до купи новий рік перенесе на 2 січня і 8 березня - на 9 - дуріти так з розмахом», «Шуфутинський схвалює!», «Діма, це вже серйозний симптом, діду буде що розповісти в Гаазі», «дик 2-го ж, діду таки не маєм, щоб все не як у людей, старечий маразм», - пишуть вони.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін вийшов з бункера і налякав всіх новим обличчям.

"Придивіться до цієї фотке уважніше. Збільшіть. Чи Не здається вам, що тип на ній більше нагадує якогось чувака в масці, ніж живого Пыню?", - підписав він скандальні знімки президента Росії.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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