Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через незвично високий зріст під час фотографії

Як повідомляє Politeka, фотографію опублікував блогер «Максим Мирович» в Twitter.

«Десь в одному не настільки віддаленому бункері», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно Путіна, який фотографується з жінками. Однак володар Кремля несподівано різко «дав у зростання» і виявився вищим за кого-небудь на знімку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«На Обаму став схожий. Як би в ліфтах гадити не почав», «Занизили зі скромності, щоб не сильно бентежити живуть з ним в одну епоху», «Гулівер вже не той», «Так от ви які печеніги», «Імператор Ліліпутів...», «тягнеться до сонця або зірок?», «Природа настільки очистилася, що діда виріс», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін одним вчинком породив безліч чуток в мережі. На цей раз російський президент Володимир Путін осоромився, підписуючи закон, що спрощує отримання російського громадянства.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який досі називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«Володимир Путін підписав закон, що спрощує отримання російського громадянства: «Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Росії, не можуть відмовлятися від громадянства іншої держави», - сказано в публікації.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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