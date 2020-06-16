«Самоізоляція – це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш». (с) Робінзон Крузо

Люся занадто пізно зрозуміла, що в ЗАГСі вона отримала не тільки свідоцтво про шлюб, але і ще одну трудову книжку.

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- Хлопці, а хто ким хоче стати після закінчення карантину?

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Зараз авіакомпанії дружно пишуть, що сподіваються на розуміння і підтримку в цей важкий час. Хочеться запитати: «А де ви були, коли моя валіза важила 23,1 кг?».

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Рильце в пушку?

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- А от пам'ятаю, коли я зовсім маленький був, люди не в скафандрах, а в масках ходили, а найхоробріші без масок, і всі віталися за руку.

- Ну, діду, ти зовсім загнався! Ще скажи, що гуляли, де хотіли, і при зустрічі обнімалися і цілувалися!

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- Любий, я без трусиків.

- Машо, ну досить уже про це! Скоро роботу знайду, купимо тобі все.

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Дівчинка з брекетами на все життя запам'ятала, що не можна посміхатися в грозу.

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- Перестаньте мені тикати!

- Але ж ми вже випили на брудершафт.

- Так, але виделкою реально боляче!

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Під час епідемії коронавіруса громадяни миють руки, а влада - вмиває.

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Вирішила в сумочці прибратися. Три рази винесла відро.

Нагадаємо, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям.

Як повідомляла Politeka, Путін у бабусиній кофтині нажахав дівчинку, відео облетіло мережу.

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