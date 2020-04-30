Сидите вдома? Кажете, зайнятися нічим? Спробуйте вкусити себе в центр долоні

– Що спільного між українськими гастарбайтерами і політиками?

– І ті, й інші пересилають дітям гроші через кордон. Правда, в протилежних напрямках...

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- Я ідіот, шукав сьогодні дві години мобільний, підсвічуючи собі ліхтариком на телефоні.

- І де він був?

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Якийсь чоловік щодня підходить до газетного кіоску, купує газету, дивиться на першу полосу і тут же викидає. Якось кіоскерка запитує:

- Що ви шукаєте в газеті?

- Некролог.

- Але некрологи на останній полосі.

- Той, якого я чекаю, буде на першій.

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Ніщо так не збуджує дівчину, як легкі покусування колишнього своїх ліктів.

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Інтелігентна людина - той, хто при дамах замість "всяка така х**ня" говорить "різноманітні артефакти".

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Природа настільки очистилася за час карантину, що в села масово повертаються бариста, маркетологи і тренери особистісного зростання.

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Перед ізоляцією було громаддя планів. Минуло три тижні, підсумок: протер у кухні витяжку від пилу, набрав 10 кг.

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– Галю, а чого це твій Вася так кричить?

— Так зуби лізуть!!!

– Які зуби? Йому ж 70...

– Вставні, вчора проковтнув...

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Якщо дружина не робить депіляцію під час карантину, це означає, що до карантину вона робила її не для тебе.

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Дефект мови: не вимовляє розумні думки.

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- У сина все життя - то хімія, то табір, то хімія, то табір...

- Він рецидивіст?!

- Ну що ви?! Він хімію в школі викладає, а влітку вихователем їздить у дитячий табір.

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Працювати дистанційно під час епідемії коронавіруса виявилося дуже непросто, але я поки справляюся.

© Сантехнік Сидоров

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