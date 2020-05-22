Чому, коли потрапляєш молотком по пальцях, кличеш непорядну жінку, а порядну не кличеш?

Дівчата на першому побаченні в 15 років: ой ні, дякую, я нічого не буду, я не голодна.

Дівчата на першому побаченні в 20 років: ой ні, дякую, я буду тільки каву.

Дівчата на першому побаченні в 25 років: ну дивись, тебе ніхто за язик не тягнув, із задоволенням поїм і прибухну.

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На місяць відключили гарячу воду, і я раптово стала готова до серйозних стосунків з людиною, у якої є бойлер.

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З усього світу приходять повідомлення, що коронавірус йде на спад. Я вибачаюся, це ми перемагаємо чи люди вже закінчуються?

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– Жінко, негайно вийдіть із магазину!

– Але я ж в масці!

– З огірків?!

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– Як пройшли вихідні?

– Вихідні вдалися! Втратила розум, честь і совість. І ліфчик! Ліфчик особливо шкода.

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Ні що не віщувало біди в той ранній травневий сонячний ранок – ні молоді пухирчасті, щойно з грядки, хрусткі огірочки, ні величезний кухоль теплого свіжого молока, що пахне ще коровою…

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Цікавий факт полягає в тому, що що 95% людей не бачать в цьому тексті повторення слова “що”.

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– Ну, і як твоя нова дівчина в ліжку?

– Немає слів… Показала мені таке, що я раніше ніколи не робив!

– І що ж саме?

– Як заправляти підодіяльник!

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Зигмунд Фрейд скрізь спостерігав фалічний символізм. Адже і мав рацію – подивіться, яка х**ня навколо діється.

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– Мені подобається он той бігун з червоним шарфом навколо шиї…

– Це не шарфик – це язик.

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