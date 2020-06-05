  Молодець, сідай, п'ять!

– Охреніти! А адвокат сказав: буде два роки умовно... . 

Хлопець із чудовими рекомендаціями, але з нервовим тиком влаштовується на роботу. Менеджер каже:

 – Вибачте, прийняти вас не можемо, вам спілкуватися з клієнтами, а ви оком підморгуєте постійно.

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–  Немає проблем — я випиваю дві пігулки аспірину, і весь день все класно — не моргаю зовсім. З цими словами хлопець лізе в кишеню і дістає один за одним кілька різних презервативів. Потім дістає аспірин, випиває — і, дійсно, перестає підморгувати.

Менеджер каже:

 – Зрозумійте — у нас контора з порядною репутацією, вам спілкуватися з клієнтами, а у вас з моральністю не все в порядку, судячи з усього.

 – Та ви що! У мене дружина, двоє дітей. А якщо ви про це (показує на купу презервативів), то спробуйте в аптеці, підморгуючи, аспірин попросити...

***

Звертаюся до 12 місяців, які сидять у лісі біля багаття:

  Перестаньте вже пити і мінятися місцями! Люди і так збиті з пантелику.

***

Сидять три бабки і хваляться:

 — у мене в городі ось такі помідори ростуть(і показує розмір в дві долоньки).

Інша:

  А у мене ось такі огірки ростуть (показує по лікоть).

 А третя, глуха, питає:

  А де він живе?

***

Екскурсовод:

   А зараз ми проїжджаємо повз самого відомого борделю Лас Вегаса...

 Наш турист:

  А чому повз!?

***

Зібралася родина шпалери клеїти. Дружина каже чоловікові:

  Сходи до сусідів знизу — вони нещодавно робили ремонт, квартира у них така ж. Запитай, скільки рулонів купували.

 Він пішов, йому сказали: "Шістнадцять". Купили шпалери, стали клеїти. 6 рулонів залишилося. Чоловік злий, знову йде до них.

Каже:

  Вам, сволоті такі — сказати правду складно було? У нас 6 рулонів залишилося!

Відповідь:

  І у нас стільки ж залишилося...

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