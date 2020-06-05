Молодець, сідай, п'ять!
– Охреніти! А адвокат сказав: буде два роки умовно... .
Хлопець із чудовими рекомендаціями, але з нервовим тиком влаштовується на роботу. Менеджер каже:
– Вибачте, прийняти вас не можемо, вам спілкуватися з клієнтами, а ви оком підморгуєте постійно.
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– Немає проблем — я випиваю дві пігулки аспірину, і весь день все класно — не моргаю зовсім. З цими словами хлопець лізе в кишеню і дістає один за одним кілька різних презервативів. Потім дістає аспірин, випиває — і, дійсно, перестає підморгувати.
Менеджер каже:
– Зрозумійте — у нас контора з порядною репутацією, вам спілкуватися з клієнтами, а у вас з моральністю не все в порядку, судячи з усього.
– Та ви що! У мене дружина, двоє дітей. А якщо ви про це (показує на купу презервативів), то спробуйте в аптеці, підморгуючи, аспірин попросити...
***
Звертаюся до 12 місяців, які сидять у лісі біля багаття:
Перестаньте вже пити і мінятися місцями! Люди і так збиті з пантелику.
***
Сидять три бабки і хваляться:
— у мене в городі ось такі помідори ростуть(і показує розмір в дві долоньки).
Інша:
А у мене ось такі огірки ростуть (показує по лікоть).
А третя, глуха, питає:
А де він живе?
***
Екскурсовод:
А зараз ми проїжджаємо повз самого відомого борделю Лас Вегаса...
Наш турист:
А чому повз!?
***
Зібралася родина шпалери клеїти. Дружина каже чоловікові:
Сходи до сусідів знизу — вони нещодавно робили ремонт, квартира у них така ж. Запитай, скільки рулонів купували.
Він пішов, йому сказали: "Шістнадцять". Купили шпалери, стали клеїти. 6 рулонів залишилося. Чоловік злий, знову йде до них.
Каже:
Вам, сволоті такі — сказати правду складно було? У нас 6 рулонів залишилося!
Відповідь:
І у нас стільки ж залишилося...
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