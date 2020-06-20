Російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.

"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.

"Недопрацювання. Слова Трампа "Це не вам" були б кращими у вигляді "Це поки не вам", "Щоб прослухати інформацію про нові санкції, натисніть один", "Ну прикро за улюбленого старшого брата! Як ти не розумієш, Трампушка?!", "Так зараз на підході і санкції - від Конгресу - непричьомишу і його дружкам. Чекаємо", "У чергу, діти, у чергу!", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.

На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, і говорить наступне: "Росіяни! Приходьте 1 липня на голосування!".

Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".

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