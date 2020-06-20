Російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.
У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв художник-карикатурист Сергій Йолкін.
Рада змусить українців повернути пенсії та субсидії: хто залишиться без пільг, важливе роз'яснення
Зірка "Сватів" змінилася до невпізнання, "хвороба почала розвиватися...": кадри
Українців попередили про підвищення виплат, хто «розбагатіє»: «Вже з 1 липня...»
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.
"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.
"Недопрацювання. Слова Трампа "Це не вам" були б кращими у вигляді "Це поки не вам", "Щоб прослухати інформацію про нові санкції, натисніть один", "Ну прикро за улюбленого старшого брата! Як ти не розумієш, Трампушка?!", "Так зараз на підході і санкції - від Конгресу - непричьомишу і його дружкам. Чекаємо", "У чергу, діти, у чергу!", - жартують вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.
На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, і говорить наступне: "Росіяни! Приходьте 1 липня на голосування!".
Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".
Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото