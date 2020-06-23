Жінка закинула білу білизну в пральну машину, я подумав, що це расизм, і додав чорні труселя!
– Сонечко, ну, що знову трапилося?
– Не хочу про це говорити!
– А я як не хочу… Ну, ти ж потім задовбаєш!
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Якщо Маша спробувала 3 ведмежих ліжка, це означає, що ведмідь і ведмедиця спали окремо. Мабуть, ведмежа — це єдине, що тримає їх разом.
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– І чого ти домігся в свої 25?!
– Уникнув весілля, іпотеки, спиногризів.
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Робот-пилосос забезпечили штучним інтелектом. Через п'ятнадцять хвилин роботи він навчився себе виключати.
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Чоловікові не обов'язково їхати в Париж, щоб побачити посмішку Джоконди.
Досить запитати у дружини, куди вона витратила гроші!
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Приїжджаєш до батьків:
1 день: «Боже, така ностальгія, хочу переглядати всі фотоальбоми, об'їдатися смачною домашньою їжею, лежати у своїй, такий рідній, постілі, насолоджуватися».
2 день: згадуєш, чому ти з'їхав.
***
Чому, коли міряєш нові кросівки, твої відразу стають схожі на якесь брудне лахміття, яке ти відібрала у бомжа…
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«Виростеш – зрозумієш»,
«Знайшов, чим цікавитися»,
«Воно тобі треба?»,
«Не забивай собі голову дурницями»
та інші способи приховати від дітей свою безграмотність.
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Кактус – це не що інше, як добре озброєний огірок.
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Я не знаю, з чим були пиріжки, але Червона Шапочка розмовляла з вовком, і вони непогано розуміли один одного.
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Пандемія коронавіруса привела до створення нового різновиду людини – домасапиенс.
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Він волочився за кожною спідницею. І все б нічого, але справа була в Шотландії…
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