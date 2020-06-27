Російський президент Володимир Путін знову опинився об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких і кумедних коментарів стало голосування за поправки до Конституції РФ, яке дозволить "обнулитися Путіну".

Так, Володимир Путін став героєм нової фотожаби відомого карикатуриста Сергія Йолкіна.

На ній можна побачити Володимира Путіна, який працює в цирку, і який намагається приборкати ведмедя. Він також намагається "розвести" тварину стрибнути через вогняне кільце.

"Поправки до конституції: Путін приборкує Росію", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу і відзначили, що після старту голосування весь цивілізований світ сміється над Путіним.

"Весь світ сміється над дідом-маразматиком", "Не ганьбіться...", "Не сподівайся надіями без толку, на д*пі рівно всидіти, а лізь назад у щілинку, ведмідь", "Не загребай руками карти, з обличчам наївної дітвори, нас розвели ще до старту, ігри", "Чого не стрибаєш? У мене зараз вогонь згасне", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Путін осоромився перед Трампом.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.

На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.

"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.

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