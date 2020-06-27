Російський президент Володимир Путін знову опинився об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких і кумедних коментарів стало голосування за поправки до Конституції РФ, яке дозволить "обнулитися Путіну".

Так, Володимир Путін став героєм нової фотожаби відомого карикатуриста Сергія Йолкіна.

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На ній можна побачити Володимира Путіна, який працює в цирку, і який намагається приборкати ведмедя. Він також намагається "розвести" тварину стрибнути через вогняне кільце.

"Поправки до конституції: Путін приборкує Росію", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу і відзначили, що після старту голосування весь цивілізований світ сміється над Путіним.

"Весь світ сміється над дідом-маразматиком", "Не ганьбіться...", "Не сподівайся надіями без толку, на д*пі рівно всидіти, а лізь назад у щілинку, ведмідь", "Не загребай руками карти, з обличчам наївної дітвори, нас розвели ще до старту, ігри", "Чого не стрибаєш? У мене зараз вогонь згасне", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Путін осоромився перед Трампом. 

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.

На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.

"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.

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