Мені порадили почитати Анну Кареніну. Про що вона пише? Які книжки є у неї, не підкажете?
У дитинстві, коли мої ноги звисали з ліжка, я боявся, що якийсь монстр схопить мене за них. Виріс, завів кота. Кошмар став реальністю…
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Ніяк не зрозумію: начебто і руки мию, і за двері не хапаюся, а за три місяці резиночки на одноразовій масці стали брудно-сірого кольору…
Скорочення або скасування пенсій, українців вже попередили: "Без грошей залишаться..."
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А премія «матір року» йде моїй сестрі, яка привчила дитину, що в кіндері шоколад – це для дорослих, а для дітей тільки іграшка.
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Навіщо взагалі потрібні якісь квест-кімнати, коли можна просто піти отримувати якусь довідку в держустанові.
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Дівчата дорослішають швидше за хлопчиків, у хлопчиків груди починають з'являтися тільки років до сорока.
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Лікар хворому:
– Яка у вас вага?
– Зараз 116 кг, максимальна була 121 кг.
– А мінімальна?
— 3600 грамів.
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– Як багато молоді на самокатах.
– Так, росте покоління з однією довгою і сильною ногою.
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Чи знаєте ви, що людина, яка розбирається в кавунах, постукавши в двері, може зрозуміти, хороші в квартирі живуть люди чи ні.
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Ознака дорослішання – коли у “Трьох мушкетерах” починаєш вболівати за Рішельє – державника, якому мотали нерви чотири алкоголіка, три повії і дегенерат у короні.
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Вчора зробила собі маску з синьої глини, намазала нею все тіло, так мій весь вечір за мною бігав і кричав, що він хоче сексу з баклажаном.
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З ранку миєшся підігрітою водою з відра, зате потім весь день: брифінги, digital, інтеграція бізнесу в технології 21 століття.
Нагадаємо, приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото.