Просто не можу повірити, що ми не спали всю ніч і кричали “З Новим Роком!” ось заради всього цього…

Директор банку нарешті видав дочку заміж. Попався наречений, який не читав дрібний текст.

***

У жінки всього два обов'язки перед чоловіком:

1. Заспокоїти його, коли він нервовий.

2. Нервувати його, коли він спокійний.

***

Як зрозуміти, що ти і твій друг постаріли? При зустрічі він дарує тобі банку меду зі словами “Тримай! Натуральний!” чи “Такого в магазині не купиш!”

***

– Докторе, і який у мене діагноз?

– Не переживайте, у вас тільки хороші хвороби.

– ???????…

– Склероз та імпотенція.

– Я вас благаю, що в них хорошого?

– Нічого не болить, до баб не тягне і щодня все нове.

***

– Нинішнє покоління зовсім тюхтії, за будь-якої дрібної проблеми біжать нити до психотерапевта, ось наше покоління завжди було сильним, самі справлялися!

*йде в запій на місяць*.

***

Хрінотінь - це тінь, яку кидає листя хріна на інші об'єкти.

***

Вона завжди мріяла про ванну з шампанським, а вистачило кухля з пивом.

***

Мало просто вийти на пенсію, треба ще на ній втриматися.



***

Зустрічаються два приятеля:

- Я чув, ти розлучився?

- Так, є така справа.

- А в чому справа, ти ж казав, що вона красуня, ноги від вух ростуть?

- Так, а ти бачив, де у неї вуха???

***

- Як правильно - два тортИ чи два тОрти?

- Е-е-е, правильно - торт 2 шт.



***

- Роза Марківна, а як Ви ставитеся до проституції?

- Чудово, Ізя! Ну уяви, у тебе шось таке є, ти його як би продаєш, а воно таки в тебе все одно є!

***



Дивна річ: пив, як кінь, а надрався, як свиня.



Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз.

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото.