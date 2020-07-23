Просто не можу повірити, що ми не спали всю ніч і кричали “З Новим Роком!” ось заради всього цього…
Директор банку нарешті видав дочку заміж. Попався наречений, який не читав дрібний текст.
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У жінки всього два обов'язки перед чоловіком:
1. Заспокоїти його, коли він нервовий.
2. Нервувати його, коли він спокійний.
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Як зрозуміти, що ти і твій друг постаріли? При зустрічі він дарує тобі банку меду зі словами “Тримай! Натуральний!” чи “Такого в магазині не купиш!”
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– Докторе, і який у мене діагноз?
– Не переживайте, у вас тільки хороші хвороби.
– ???????…
– Склероз та імпотенція.
– Я вас благаю, що в них хорошого?
– Нічого не болить, до баб не тягне і щодня все нове.
***
– Нинішнє покоління зовсім тюхтії, за будь-якої дрібної проблеми біжать нити до психотерапевта, ось наше покоління завжди було сильним, самі справлялися!
*йде в запій на місяць*.
***
Хрінотінь - це тінь, яку кидає листя хріна на інші об'єкти.
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Вона завжди мріяла про ванну з шампанським, а вистачило кухля з пивом.
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Мало просто вийти на пенсію, треба ще на ній втриматися.
***
Зустрічаються два приятеля:
- Я чув, ти розлучився?
- Так, є така справа.
- А в чому справа, ти ж казав, що вона красуня, ноги від вух ростуть?
- Так, а ти бачив, де у неї вуха???
***
- Як правильно - два тортИ чи два тОрти?
- Е-е-е, правильно - торт 2 шт.
***
- Роза Марківна, а як Ви ставитеся до проституції?
- Чудово, Ізя! Ну уяви, у тебе шось таке є, ти його як би продаєш, а воно таки в тебе все одно є!
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Дивна річ: пив, як кінь, а надрався, як свиня.
Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз.
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото.