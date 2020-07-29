З ким новий рік зустрінеш, від того й діти у вересні
Страшні часи. Людям доводиться мити руки, готувати їжу і спілкуватися зі своїми дітьми. Так може дійти і до читання книг.
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Якщо в барі до вас нав'язливо пристає нетвереза дівчина, не варто шукати вишукані шляхи відмови. Скажіть просто "Я тут з мамою".
В пір'ї, міні і без білизни: Каменських, Кароль, Дженнер і інші зірки, що вразили фігурою в чорних сукнях
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Схудла Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "Який пейзаж..."
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Як показали останні події, передостанні були кращі.
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А ви знали, що у жінок розмір ніг менше, щоб ближче стояти до кухонної раковини?
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"За літо миша-полівка з'їдає до тонни зерна."
З пояснювальної записки міністра сільського господарства.
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— Дивись, яку шпаківню я зробив!
— А де дірка? Як туди потрапить птах??
— А він уже там.
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Путана Анжела, яку відрахували ще після першого курсу, все одно потрапила на випускний своїх однокурсників.
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Пристойна дівчина на першому побаченні не цілується, навіть під час сексу.
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— Чоловіче, купіть годинник! Це точна копія швейцарського годинника!
— Беру. Ось вам точні копії американських грошей.
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Британські вчені нещодавно відкрили, що п'ятниця була визнана робочим днем помилково. А понеділок взагалі помилково вважається днем тижня.
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Якщо написати на якому завгодно товарі «Без кудіблоїдів», то продажі підуть вгору.
Примітно, що якщо написати «З кудіблодами», то продажі теж підуть угору.
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— З якого часу ви працюєте на нашому підприємстві?
— Відтоді, як налякали, що звільнять.
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У першу шлюбну ніч справжній інтроверт хоче побути один.
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Цікаво, чому не можна поставити в сімейному становищі - закоханий у себе? Про эгоистів узагалі не думають.
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Ідея для стартапу: електронний будильник, який робить твоє селфі і постить його без фільтрів в Іnstagram щоразу, коли ти відкладаєш його дзвінок.
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.