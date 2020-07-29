З ким новий рік зустрінеш, від того й діти у вересні

Страшні часи. Людям доводиться мити руки, готувати їжу і спілкуватися зі своїми дітьми. Так може дійти і до читання книг.

***

Якщо в барі до вас нав'язливо пристає нетвереза дівчина, не варто шукати вишукані шляхи відмови. Скажіть просто "Я тут з мамою".

***

Як показали останні події, передостанні були кращі.

***

А ви знали, що у жінок розмір ніг менше, щоб ближче стояти до кухонної раковини?

***

"За літо миша-полівка з'їдає до тонни зерна."

З пояснювальної записки міністра сільського господарства.

***

— Дивись, яку шпаківню я зробив!

— А де дірка? Як туди потрапить птах??

— А він уже там.

***

Путана Анжела, яку відрахували ще після першого курсу, все одно потрапила на випускний своїх однокурсників.

***

Пристойна дівчина на першому побаченні не цілується, навіть під час сексу.

***

— Чоловіче, купіть годинник! Це точна копія швейцарського годинника!

— Беру. Ось вам точні копії американських грошей.

***

Британські вчені нещодавно відкрили, що п'ятниця була визнана робочим днем помилково. А понеділок взагалі помилково вважається днем тижня.

***

Якщо написати на якому завгодно товарі «Без кудіблоїдів», то продажі підуть вгору.

Примітно, що якщо написати «З кудіблодами», то продажі теж підуть угору.

***

— З якого часу ви працюєте на нашому підприємстві?

— Відтоді, як налякали, що звільнять.

***

У першу шлюбну ніч справжній інтроверт хоче побути один.

***

Цікаво, чому не можна поставити в сімейному становищі - закоханий у себе? Про эгоистів узагалі не думають.

***

Ідея для стартапу: електронний будильник, який робить твоє селфі і постить його без фільтрів в Іnstagram щоразу, коли ти відкладаєш його дзвінок.

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.