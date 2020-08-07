16-річна росіянка заради здійснення бажань вирішила продати душу дияволу

Обійшлося це задоволення школярці з Примор'я в 93 тисячі рублів, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Дізнавшись про те, які гроші спустила дочка, її мати негайно звернулася в поліцію.

Вже незабаром правоохоронці вийшли на 18-річного хлопця, який по-повній скористався вірою школярки в потойбічні сили і вирішив на цьому добре заробити.

Шахрай розповів довірливій дівчині, що він – "провідник між людиною і дияволом", а також підкреслив, що для того, щоб продати душу дияволу, необхідно провести деякі обряди.

За його словами, після цих обрядів вона зможе загадати три бажання, і Сатана їх виконає. Наприклад, він зробить її багатою, розумною і здоровою.

Насамперед юнак зажадав у школярки шість тисяч рублів за інформацію про обряди, тисячу – за роботу і п'ять тисяч – за матеріали для обряду.

Далі більше. Хлопець переконав дівчину, що тим, хто продав душу дияволу, не можна носити золоті прикраси. За порадою афериста школярка віднесла золоті прикраси в ломбард, а гроші перевела йому на картку.

Після проведення обряду в подальшому листуванні молодий чоловік повідомив школярці, що пов'язаний з криміналом, і попросив повністю видалити всі повідомлення з ним. Для цього він попросив, щоб дівчина передала йому мобільний телефон і ноутбук.

У підсумку загальний збиток у справі склав 93 тис рублів. В даний час аферист затриманий. Він у всьому зізнався.

Раніше ми писали, що мати і дочка обдурили 37 жителів української столиці, виманивши у них великі гроші. Жінки торгували фальшивими путівками. Для цього вони зняли офісне приміщення в торговому центрі «Алладін» під виглядом туристичного агентства. Родички пропонували потенційним туристам відпочити за кордоном. Вони пропонували поїздки в Єгипет, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і на острів Кіпр.

Отримавши гроші від клієнтів, шахрайки не займалися подальшою організацією закордонних подорожей і навіть не передавали людям документи. За допомогою такої афери зловмисницям вдалося з серпня 2018 року присвоїти 2 мільйони гривень.

Нагадавши, у Росії священиків одягли для боротьби з китайським вірусом.

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