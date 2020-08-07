16-річна росіянка заради здійснення бажань вирішила продати душу дияволу
Обійшлося це задоволення школярці з Примор'я в 93 тисячі рублів, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
Дізнавшись про те, які гроші спустила дочка, її мати негайно звернулася в поліцію.
Вже незабаром правоохоронці вийшли на 18-річного хлопця, який по-повній скористався вірою школярки в потойбічні сили і вирішив на цьому добре заробити.
Пенсії знову збільшили, хто отримає більше 17 тисяч гривень: "За серпень і вересень..."
Нищівний удар по долару: Нацбанк різко змінив курс валют, що буде з гривнею
Високі бали ЗНО-2020 не допоможуть, мрії на вступ обвалилися в останній момент: "Більше 30% абітурієнтів..."
Щасливі Каменських і Потап оголосили про довгоочікуване поповнення, таємницю розкрито: "Солоденькі"
Шахрай розповів довірливій дівчині, що він – "провідник між людиною і дияволом", а також підкреслив, що для того, щоб продати душу дияволу, необхідно провести деякі обряди.
За його словами, після цих обрядів вона зможе загадати три бажання, і Сатана їх виконає. Наприклад, він зробить її багатою, розумною і здоровою.
Насамперед юнак зажадав у школярки шість тисяч рублів за інформацію про обряди, тисячу – за роботу і п'ять тисяч – за матеріали для обряду.
Далі більше. Хлопець переконав дівчину, що тим, хто продав душу дияволу, не можна носити золоті прикраси. За порадою афериста школярка віднесла золоті прикраси в ломбард, а гроші перевела йому на картку.
Після проведення обряду в подальшому листуванні молодий чоловік повідомив школярці, що пов'язаний з криміналом, і попросив повністю видалити всі повідомлення з ним. Для цього він попросив, щоб дівчина передала йому мобільний телефон і ноутбук.
У підсумку загальний збиток у справі склав 93 тис рублів. В даний час аферист затриманий. Він у всьому зізнався.
Раніше ми писали, що мати і дочка обдурили 37 жителів української столиці, виманивши у них великі гроші. Жінки торгували фальшивими путівками. Для цього вони зняли офісне приміщення в торговому центрі «Алладін» під виглядом туристичного агентства. Родички пропонували потенційним туристам відпочити за кордоном. Вони пропонували поїздки в Єгипет, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і на острів Кіпр.
Отримавши гроші від клієнтів, шахрайки не займалися подальшою організацією закордонних подорожей і навіть не передавали людям документи. За допомогою такої афери зловмисницям вдалося з серпня 2018 року присвоїти 2 мільйони гривень.
Нагадавши, у Росії священиків одягли для боротьби з китайським вірусом.
Як повідомляла Politeka, скромний патріарх Кирило розлютив росіян непристойним закликом.
Також Politeka писала, що російський священик оскандалився заявою про ядерну зброю.