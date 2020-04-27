Росіяни вимагають від української влади дозволити доставити в Києво-Печерську лавру гуманітарну допомогу «братам по вірі», які заразилися китайським вірусом

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова. Раніше до неї зверталася її російська колега Тетяна Москалькова з проханням про допомогу з доставкою в Лавру вантажу, передає Politeka.net.

За її словами, мова йде про дві тонни ліків, дезінфікуючі засоби, маски, рукавички та інші засоби для боротьби з коронавірусом.

Більш того, в Росії бажання «допомогти» подається як реакція на інформацію про те, що український уряд на біди Лаври не реагує.

Така цинічне вимога викликала шквал обурення серед українців, починаючи від політиків і блогерів і закінчуючи пересічними громадянами. Вони вважають, що якщо влада погодиться на це, то мова піде про здачу національних інтересів і загрозу безпеки держави. Чимало людей переконані, що гумконвоєм назад вивезуть з Лаври цінності, а також у тому, що це – провокація Кремля.

«Зелений коридор їм, як вони нашим героям в Іловайську», «Якщо конвой зайде, то гріш ціна такій владі», «Завезуть зелених чоловічків зі зброєю, а Зеленський здасться без бою і підпише повну капітуляцію! А ще можуть завезти зброю в лавру, а вивезти всі наші історичні цінності», «Це, щоб вивезти всі цінності з Лаври. А якщо вже бездарна, злиденна влада, то на кордоні прийміть подачку! Щоб машин і близько не було на території України!», «Святою водою нехай дезінфікуються», «Вчинити з ними так, як вони з нашими моряками. З машин все забрати і роздати незаможним. Машини разбарахолити і в такому вигляді повернути назад. Людей обміняти на наших полонених хлопців. Не треба психувати, у всьому є вигода», «Не пускати на територію України, це може бути провокація путінського КДБ», – пишуть користувачі.

За інформацією українських ЗМІ, в Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, ченці, а також викладачі та студенти Київської духовної академії, яка перебувають на території Лаври. У самій Лаврі це заперечують.

Нагадаємо, РФ перекинула в Європу "допомогу" проти коронавіруса, італійці в розпачі.

Як повідомляла Politeka, Кирило поскаржився на брак грошей і попросив про допомогу.

Також Politekа писала, що у Лаврі попросили грошей в українців через епідемію і нарвалися на гнів.