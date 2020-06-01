Директор школи в окупованому Луганську поплатилася за «неправильну» рамку до фото на Фейсбуці

«Проступку» директора школи №8 Людмили Брянцевої присвятили цілий сюжет на місцевому телеканалі, а опублікував на своїй сторінці в соцмережі блогер Денис Казанський.

«На головному телеканалі ЛНР цькують директора луганської школи за те, що вона встановила собі на фото у Фейсбуці "бандерівську" рамку з написом "Дякую, мамо". Так, це не жарт. Цьому присвячено цілий новинний сюжет», – підписав публікацію журналіст. Щоб подивитися відео, досколльте сторінку до кінця.

За словами ведучого випуску новин Сергія Колесника, «через шість років після початку української агресії стосовно Донбасу в Луганську ще працюють педагоги, які підтримують Україну». І найобурливіше, впевнений він, що це не рядові вчителі, а директори шкіл.

Пильну увагу викликала рамка до фото з підписом «Дякую, мамо», створена, за словами Колесника, івано-франківським відділенням «Української Галицької Партії».

«Ця політична сила активно виступає проти російської мови, за знесення пам'ятників воїнам Червоної Армії, опікується музеєм заступника Бандери ОУН Ярослава Стецька, тобто бандерівська русофобська політична сила. Але Людмилу Брянцеву це, очевидно, не бентежить», – пафосно обурюється журналіст.

Він додав, що після того, як на цю рамку звернули увагу колеги «пробандерівського директора», вона жваво змінила її на «Я пам'ятаю, я пишаюся».

«Ось тільки галицька рамка так і продовжує висіти в фотоальбомі. Цікаво, чому вчить Людмила Брянцева своїх учнів?», – підсумував свій сюжет ведучий.

На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в фейсбуке "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет. Gepostet von Денис Казанский am Sonntag, 31. Mai 2020

У коментарях до відео українці щиро співчувають директорові школи, а також не пошкодували епітета в бік послідовника скандального російського пропагандиста Дмитра Кисельова:

«Це в черговий раз нагадує, що і через 6 років там залишаються адекватні люди. Але тільки вони абсолютно беззахисні. І ніхто за них не заступиться», «Вивезти всіх адекватних. Навколо решти - рів!», «Як переселенка з Луганська, можу підтвердити, що там є проукраїнські люди. У тому числі багато моїх друзів і знайомих, які з поважних причин там змушені були залишитися. Тільки вони шифруються, інакше "підвал"», «Бідна жінка!!! Страшно уявити, що її чекає і від «колег» у тому числі... морок», «Дикий страх. Дикий. Я маю на увазі в них до всього українського», «Що це за личинка кисельова?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас.

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