Про минуле життя на півострові згадують з ностальгією

Жителі Криму нарікають на те, що окупанти не поспішають вирішувати питання із забезпеченням півострова водою

Черговий крик душі продемонструвала на своїй сторінці в соціальній мережі блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Вона опублікувала скрін розповіді мешканки сільської місцевості в Криму, де та розповідає про гостру нестачу води.

"Головна проблема з водою не вирішується ніяк, скоро нічим буде танки і літаки від ковіда мити. Заради чого кримчани повинні відмовлятися від благ цивілізації, які Україна люб'язно надавала до 2014 року через Північно-Кримський канал?",- пише кримчанка.

За її словами, не всі мають можливість платити по 120 рублів за кілограм привізних сезонних овочів, "накачаних ботоксом".

«У людей господарство в селах, сади з фруктовими деревами, свинки, кури, корови, індики, а не танки і гармати у дворі. Люди хочуть жити зі свого городу і не залежати від завезення з материка, що за час перевезення перетворюється на овочеві помиї», – нарікає жінка.

Згадується і про те, що власники виноградників і готелів також страждають без води.

У кінці публікації автор гранично ясно озвучила свою вимогу:

"Не треба робити нам, як краще, залиште нам, як було, - "добре". Поверніть дніпровську воду в Крим - це всім охайним господарникам потрібно".

«Розчулюють мене такі догани. Типу, "поверніть всьо взад". Інфантили недороблені не розуміють, що ціна зради - смерть. Це без варіантів, і не важливо, від чого прилетить - голод, хвороба, куля, зневоднення... прощення не буде. Зрадники нікому не потрібні", "це вона кому адресує, Україні? А камені з неба і російська пенсія вже не котить, так?» – відреагували в коментарях.

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