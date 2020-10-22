Поет і журналіст Юрій Тітов, який хворів на важку форму ДЦП, помер у своїй квартирі в Києві 21 жовтня

Після його смерті родичі покійного влаштували грандіозний скандал, не пускаючи поліцію і медиків, щоб ті забрали тіло. Про те, що відбувалося в квартирі будинку на Автозаводській, 5, повідомляє "Київ Оперативний".

"Знайомі сім'ї повідомляють, що лікарі сказали, що причиною смерті Юрія став COVID-19. Хоча родичі і близькі категорично це заперечують. Мама померлого не віддає тіло свого сина. Каже, що спалить себе і підірве будинок. Батько померлого кидався в поліцію, кажуть, що навіть встиг поранити когось", – йдеться в публікації.

За словами сусідів, конфлікт тривав з 10 години ранку до пізнього вечора.

Олександр Мельник, який живе поряд, у коментарі до публікації написав докладно про те, як все було:

"У Юрія діагностували незрозумілу хворобу 18 числа, забрали по швидкій в лікарню, діагностували двосторонню пневмонію і підвищену температуру. Його мати від перебування його під наглядом лікарів відмовилася, внаслідок чого його привезли додому, де він сьогодні вночі і помер. Весь ранок приїжджали швидкі одна за одною, чи то констатували смерть, чи то хотіли госпіталізувати, ніхто так і не знає. О 10 ранку приїхали поліцейські оформляти смерть і викликали коронерів. Мати заперечувала весь цей час його смерть (або, як кажуть інші, просто не хотіла віддавати сина). За протоколом, з ковідом (встановленим чи ні) повинні були забрати тіло на експертизу. Мати з батьком (чи він його дід, точно не знаю) відмовилися і забарикадувалися в квартирі з погрозами самогубства або підпалу/підриву газу (все зі слів, я нічого не констатую). У підсумку пів будинку повибігало на вулицю, приїхали МНС розкривати квартиру, так як була словесна загроза... Дідусь/батько вдарив по чоловічому місцю співробітника поліції при вході в квартиру після злому дверей МНСниками. Затримали... відпустили. Матір обкололи снодійним. Тіло вивезли коронери приблизно о 20:00. На заявку мешканців будинку газ у квартирі перекрили Київгаз".

Про Юрія відомо, що 12 вересня йому виповнилося 40 років. Він народився і виріс у Києві, закінчив вуз за спеціальністю "Журналістика, видавнича справа та редагування", написав кілька збірок віршів і дитячих книг.

Тітов був членом Спілки журналістів та Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох премій.

Нагадаємо, лікарі кинули заражену медсестру, відмовивши їй у госпіталізації.

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