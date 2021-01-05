Українця підозрюють у пограбуванні та нанесенні тяжких тілесних травм

Про це повідомляє польський портал wawalove.

Відомо, що інцидент стався у Варшаві. 22-річного українця звинувачують у нападі на пасажира таксі.

"Водій таксі, напав на клієнта за те, що останній відмовився платити за проїзд. Він завдав потерпілому сильного удару по голові, зламавши йому кістки черепа, після чого забрав ноутбук, в якості оплати за поїздку", - повідомили в поліції.

Правоохоронця вдалося знайти чоловіка і у нього в квартирі виявили ноутбук потерпілого.

Українець у всьому зізнався. На цей час він знаходиться під наглядом поліції.



Раніше ми повідомляли, що 46-річний українець погрожував підірвати одна з виборчих дільниць у Польщі.

Поліцейські оперативно затримали телефонного хулігана. Ні в квартирі українця, ні на території ділянки ніяких вибухових пристроїв виявлено не було.

Чоловіка обстежили, в його крові виявили майже 3 проміле алкоголю, що, ймовірно, і стало причиною неадекватної поведінки нашого співвітчизника. За помилкову тривогу, підняту нетверезим чоловіком, йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

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