Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін пояснив, що «Хамас» із мініармії перетворився на звичайних терористів, як і сам Іран, і це краще для цивілізованого світу, ніж якби країна розвивалася, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, сьогоднішній «Хамас» – це вже не той «Хамас», що був до 7 жовтня. Як він пояснює, раніше у Газі сиділа мініармія, яка мала штаби, штурмові загони, підрозділи ППО, вони вторглися до Ізраїлю, але після цього перетворилися на звичайних терористів.

«З терористами вміють боротися сучасні держави, і Ізраїль також. Краще мати справу з мужиками з автоматами, ніж із маленькою армією», – наголошує Ігаль Левін.

Так, зазначає він, часто можна натрапити на критику, що ось Іран роздраконили, КВІР при владі перетворилися на великих терористів, але насправді хай краще Іран буде другим Афганістаном або другим Єменом з хуситами, ніж розвиненою державою з ядерною зброєю. Отже, підкреслює експерт, Іран як другий Афганістан, тільки більший, набагато кращий для Ізраїлю, ніж розвинений Іран з космічною програмою, з наукою, з ядерною зброєю.

«Взагалі не потрібно, щоб вони розвивалися. У сенсі? Ми ж говоримо про інтерес. Мені здається, і вам не вигідно, щоб росія розвивалася. Ну, ви серйозно хочете, щоб росія розвивалася? Ні, не треба, щоб росія розвивалася. І Іран не треба, щоб розвивався. Не треба, щоб ці країни розвивалися», – підсумовує Ігаль Левін.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що наші спецпідрозділи працюють проти росії відповідно до концепції примусу до миру.

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів, чому на тлі кризи між Україною та Білоруссю Лукашенко вирушив із візитом спочатку до путіна, а потім до Сі Цзіньпіна.