Російському співакові Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну на три роки

Про це йдеться у відповіді на запит журналіста УНН в СБУ.

"За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст. 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду для запитуваної вами особи (Кіркорова - ред.) на територію України строком на три роки", - йдеться у відповіді на запит.

Сам Кіркоров поки ніяк не відреагував на це.

А ось в мережі заяву про заборону в'їзду Кіркорову в Україну коментують досить активно.

"Перший раз підтримую подібне рішення) він в таке перетворився, японський Гоблін, а тут своїх жутиков вистачає», «Я б йому і в'їзди і виступи по всюди заборонив.. Нехай вдома на дачі горланить«, " закрилася годівниця! Буде гастролювати по великих і малих містах Росії!", "Абсолютно вірне рішення", " це прекрасно! Нічого йому Патріоту по інших країнах роз'їжджати", - пишуть в мережі.

Відомо, що Філіп Кіркоров незаконно відвідував анексований Крим і давав там концерти.

Раніше повідомлялося, що з 22 червня Філіп Кіркоров поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. Це дуже обурило Кіркорова. Рішення він назвав абсурдним і навіть заговорив про спільне майбутнє України з Росією.

«А я продовжую, і буду любити Україну, але не як державу, а як країну, адже ми всі вийшли з однієї країни. У нас спільна історія і я сподіваюся, спільне майбутнє, але без таких людей, які приймають такі рішення», - висловився скандальний російський артист.

А вже 25 червня прізвище співака зникло з «чорного списку». Тоді повідомлялося, що Служба безпеки України виявила у справі Кіркорова кілька судових прецедентів і його знаходження в "чорному списку" вимагає додаткових перевірок.

Нагадавши, Пугачова різко взяла в облогу Кіркорова після нахабної витівки.

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