Син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав фото онука артистки - Анатолія, якого нарекли на честь дідуся, українського музиканта, визнаного народним артистом.

Як повідомляє Politeka.net, єдиний син Ротару показав фото свого спадкоємця на сторінці в Instagram, супроводивши його емоційним посланням.

Виріс у творчій родині Анатолій Євдокименко молодший з дитинства хотів займатися музикою. У 14 років він почав виступати в якості діджея під псевдонімом AnatoliyMiDi. У 7 років дитину відправили в міжнародну британську школу. Однак після закінчення навчального закладу майбутній діджей усвідомив, що бізнесом йому займатися не хочеться. У підсумку він залишився в Англії, щоб вивчитися на дизайнера і фотографа.

Зараз Анатолій Євдокименко більшу частину часу проводить у Лондоні. Він професійно займається фотографією, а також пробує себе в якості фотомоделі. Крім цього, Анатолій створює музику і сам пише тексти.

"Толя, люблю тебе!» - написав Руслан Євдокієнко в новому пості, присвяченому дню синів.

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