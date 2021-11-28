Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно влаштувала яскравий концерт в образі нареченої, часто звертає увагу на себе за допомогою одягу з блискітками.
Багато років Лопес захоплюється спортивними і латиноамериканськими танцями, кожен раз покращуючи свої навички. Для того, щоб не тільки співати на сцені, а й дивувати танцювальними зв'язками разом з підтанцьовкою, Лопес також вчиться разом з тренерами.
Причому на виступах вона примудряється вразити і зовнішністю, адже одягає виключно дизайнерські костюми з блискітками. Родзинка нарядів Дженніфер в тому, що вони насилу прикривають фігуру, а також показують артистку у вигідному світлі.
Наприклад, плаття Дженніфер, повністю розшите паєтками, зробило акцент на її формах і зоні декольте. Глибокий виріз перетворив лаконічний наряд в більш ніж пікантний.
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Ми також писали, що раніше Лопес, яка знялася в комедії, відзначилася на зйомці. У новій романтичній комедії героїня зірки передбачувано буде шукати любов всього свого життя. Партнерами Лопес по фільму виступили Оуен Вілсон і співак Малума, з яким артистка вже двічі записувала новий кліп.
У новій фотосесії вона з Малумою відзначилася досить яскравими образами. У білій сукні Дженніфер звернула всю увагу на себе.
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