Відома співачка Тіна Кароль, яка пару днів тому презентувала ще один кліп зі свого нового альбому, не посоромилася показати зухвалий образ у сукні з вирізом.

Тіна Кароль цього року розповіла, що готова піти далі і тепер буде експериментувати, не триматися за один образ і міняти щось у своєму стилі. Артистка вже випусти цілий ряд кліпів, в яких максимально відступила від класичного образу скромниці.

На своїй сторінці в Instagram цього разу Кароль показала образ фатальної спокусниці, показуючи смаколики, якими планує вечеряти. Причому не обійшлося без пікантності-Кароль одягла окуляри під колір сукні і позувала з яскравим макіяжем.

Тіна обрала сукню не тільки з вільним низом, але і з досить відкритою зоною декольте з асиметричним розрізом, який якраз відкрив вигляд на форми знаменитості. Причому зачіска Кароль і чубчик помітно її омолодили.

Також раніше зірка поділилася стильним фото, на якому з'явилася в оригінальному образі.

Як видно, на фотографії Твань відображена в цікавій міській локації. Перед камерою вона з'явилася в короткій чорній сукні-піджаку цікавого крою з великими гудзиками. На її ногах темні прозорі колготки і чоботи. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і задумливий вигляд.

Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".

Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.