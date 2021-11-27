Переможець шоу "Холостячка" і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт з кільцем в руці викликав обговорення в мережі.
Як пише Politeka.net, український комік, блогер і колишній переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт розлучився з актрисою Ксенією Мішиной. Однак нова публікація шоумена змусила підписників засумніватися в розриві.
Справа в тому, що шоумен вирішив прорекламувати ювелірні прикраси, які до цього піарила сама Мішина.
На новому фото, розміщеному в Instagram, Еллерт з'явився в кільцем в руці.
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"Це важливе кільце для мене, а діамант в ньому ще важливіше! Він вирощений з крапель крові! З частки себе самого! З однієї краплі тебе! Сильно звучить!",- написав комік.
Кадри викликали ажіотаж в мережі: одна з фоловерів висловила думку, що між Ксенією і Сашею кровне зобов'язання.
"Знаємо ми Саша наскільки дорого тобі це кільце і з якого біо матеріалу воно зроблено. Нехай справжня любов завжди буде поруч🔥",
" Сподіваюся колечко для Ксюша",
"Саша, ти вже разом з Ксюшею рекламуєте Діаманти! 😮 Це у вас контракт на все життя?🔥 Вау! Молодці! Пара по крові!!! Кровне зобов'язання! Кровний зв'язок! Круто!!!🔥❤️",
" І скільки коштує діамант з крові?)) ",- пишуть в мережі.
Нагадавши, Еллерт після розставання з Мішиною знайшов собі нове заняття
Як повідомляла Politeka, Еллерт закотив галасливу вечірку з Матвієнко, Мірзояном і рибалкою, але без Мішиної
Також Politeka писала, що Еллерт, залишившись без Мішиної, почав нахвалювати свої "таланти"