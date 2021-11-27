Ось це так!

Переможець шоу "Холостячка" і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт з кільцем в руці викликав обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, український комік, блогер і колишній переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт розлучився з актрисою Ксенією Мішиной. Однак нова публікація шоумена змусила підписників засумніватися в розриві.

Справа в тому, що шоумен вирішив прорекламувати ювелірні прикраси, які до цього піарила сама Мішина.

На новому фото, розміщеному в Instagram, Еллерт з'явився в кільцем в руці.

"Це важливе кільце для мене, а діамант в ньому ще важливіше! Він вирощений з крапель крові! З частки себе самого! З однієї краплі тебе! Сильно звучить!",- написав комік.

Кадри викликали ажіотаж в мережі: одна з фоловерів висловила думку, що між Ксенією і Сашею кровне зобов'язання.

"Знаємо ми Саша наскільки дорого тобі це кільце і з якого біо матеріалу воно зроблено. Нехай справжня любов завжди буде поруч🔥",

" Сподіваюся колечко для Ксюша",

"Саша, ти вже разом з Ксюшею рекламуєте Діаманти! 😮 Це у вас контракт на все життя?🔥 Вау! Молодці! Пара по крові!!! Кровне зобов'язання! Кровний зв'язок! Круто!!!🔥❤️",

" І скільки коштує діамант з крові?)) ",- пишуть в мережі.

Нагадавши, Еллерт після розставання з Мішиною знайшов собі нове заняття

Як повідомляла Politeka, Еллерт закотив галасливу вечірку з Матвієнко, Мірзояном і рибалкою, але без Мішиної

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