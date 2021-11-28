Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки-2", несподівано засвітилася з молодим красенем, влаштувавши з ним експеримент.

"Холостяка" Злата Огневич скоро повинна зробити свій вибір на шоу, передає Politeka.net. А поки зірка бере участь в різних зйомках.

Цього разу артистка раптово з'явилася в компанії відомого українця - Олега Машуковського - блогера, стиліста-гримера, візажиста українських знаменитостей.

У новому відео блогер зі співачкою вирішили робити макіяж двом юним красуням.

В Instagram Злата Огневич обурено звернулася до блогера:

"Олеже, ти взагалі уявляєш, як я буду робити мейк з цим кольоровим папером".

"Злата, мені взагалі губкою доведеться робити мейк", - відповів Машуковський.

Зазначимо, на шоу "Холостячка" залишилося всього три учасники: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко.

У минулому випуску Злата Огневич відмовила Максиму Тарапаті. Навіть батьки, яким сподобався хлопець, не допомогли залишити його на проекті.

У мережі не очікували такого рішення від зірки, багато хто обурився уходу чоловіка.

Примітно, що обидва в мережі подякували один одного за спільно проведений час.

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