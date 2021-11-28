Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки-2", несподівано засвітилася з молодим красенем, влаштувавши з ним експеримент.
"Холостяка" Злата Огневич скоро повинна зробити свій вибір на шоу, передає Politeka.net. А поки зірка бере участь в різних зйомках.
Цього разу артистка раптово з'явилася в компанії відомого українця - Олега Машуковського - блогера, стиліста-гримера, візажиста українських знаменитостей.
У новому відео блогер зі співачкою вирішили робити макіяж двом юним красуням.
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В Instagram Злата Огневич обурено звернулася до блогера:
"Олеже, ти взагалі уявляєш, як я буду робити мейк з цим кольоровим папером".
"Злата, мені взагалі губкою доведеться робити мейк", - відповів Машуковський.
Зазначимо, на шоу "Холостячка" залишилося всього три учасники: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко.
У минулому випуску Злата Огневич відмовила Максиму Тарапаті. Навіть батьки, яким сподобався хлопець, не допомогли залишити його на проекті.
У мережі не очікували такого рішення від зірки, багато хто обурився уходу чоловіка.
Примітно, що обидва в мережі подякували один одного за спільно проведений час.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич осоромилася незграбним виглядом в шкіряному костюмі
А ще Politeka писала, що "холостячка" Огневич попрощалася з красенем, якого називали переможцем проекту
Також Politeka повідомляла, що на "Холостячку" з Огневич повернувся давно вибулий учасник