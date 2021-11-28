27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, похвалилася сімейною ідилією після скандалу з колишньою дружиною артиста.
Блогерша Катерина Реп'яхова активно веде свою сторінку в Instagram, передає Politeka.net. Зараз на дівчину підписані понад 160 тисяч користувачів мережі.
У своєму акаунті дружина Павлика багато розповідає про особисте. Зокрема, нещодавно Катерина Реп'яхова повідомила про те, що колишня дружина Віктора Павлика, Лора Созаєва, побажала їм жити на орендованих квартирах.
В ході перепалки за дружину заступився Віктор Павлік, попросивши колишню бути щасливою.
У новому пості Катерина Реп'яхова опублікувала відео, в якому похвалилася щастям з чоловіком і сином, незважаючи ні на що. На кадрах вони обіймалися і посміхалися.
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"Ура ВФ молодець туфлі не забув цього разу👍", " ось воно справжнє! Все інше-суєта і пил❤️🙌", " крізь терни до зірок🔥❤️❤️", " красиві! Щастя і багато літа!", "Класні, щастя вам, багато-багато❤️❤️❤️", " дуже красиві вбрання у вас! Будьте завжди такими щасливими, як зараз на цьому відео", - написали користувачі Мережі.
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