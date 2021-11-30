Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, незважаючи на юний вік, вже має свою армію шанувальників. Дівчина любить епатувати публіку.

Так, 16-річна Маша Полякова, яка нещодавно заспівала і навіть створила свою групу ШВИ, викликала переполох новим фото. Дочка артистки опублікувала в своєму Instagram знімок, на якому постала з друзями-хлопцями, передає Politeka.net.

Маша позувала з товаришами на тлі розмальованої стіни. Підлітки кривлялися і виглядали досить невимушено. Дівчина вирішила підписати кадр нецензурним словом. Це й вибісило багатьох українців. Раніше в Мережі гаряче обговорювали пісні з матюками, які співала Маша.

Користувачі коментують витівку дочки Полякової - їй навіть порадили звернутися до психолога. Правда, знайшлися й ті, хто став на захист Маші.

"😢Жаль....Немає слів..."

"Маша красива дівчинка, тільки зарано їй епатаж викликати, це ще дитина, а стільки негативу ллється на неї. На захист скажу, нехай самовиражається, як їй здається весело і цікаво. Всі підлітки мають бунтарський дух, з часом вона знайде себе, видно, що творча дівчина 🙌❤️"

"Жесть... огидно"

"Раніше якось було все одно, а зараз явно видно, що потрібно звернутися до психолога... Дитячі травми ніхто не відміняв. Вони, на жаль, є практично у всіх..."

"🔥будь щаслива❤️ роби те, що любиш і вір в себе🙌!!!"

"Вітер в голові, пройдет 😂"

"Не слухайте жодне слово на адресу вашої мами. Тільки мудра, розумна мати не заважає такій яскравій особистості"

"Мама взагалі не виховала тебе культурним підлітком"

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