Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, практично відразу після повернення додому, вирішила влаштувати романтичне побачення з коханим Беном Аффлеком.
Кілька тижнів тому Лопес вимушено розлучилася з Беном Аффлеком, оскільки повинна була полетіти на зйомки фільму в інше місто. Сам чоловік поїхав через нову роль, тому пара змогла возз'єднатися тільки ближче до новорічних свят.
Відразу під час зустрічі Лопес і Аффлек влаштували романтичне побачення на вулиці.
"Бути завжди разом-прекрасне місце для відпочинку" - сказано в підписі під кадрами пари.
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Шанувальники поміркували про життя коханих:
"Трепет так щасливий за вас обох; вони завжди люблять один одного, і коли це любов, вона завжди знайде дорогу назад ❤️🥂; вона як маленька дитина в його обіймах вічної любові; так! Так рада за них❤; вони такі милі, справжня любов 😍; Привіт! Прекрасна пара. Бог благословив! 🙏 ; пляшка в руці Бена?; Моє серце тане ❤; щось унікальне! Через 17 років, повних любові ... 🥺 💞 ; Красива пара, захисти його від алкоголю. Він повинен продовжувати боротися з цією жахливою хворобою"»
Відзначимо, зараз Лопес часто співпрацює з різними магазинами, дизайнерами і фотографами, нерідко вона рекламує різний одяг. Цього разу фанати згадали літню зйомку Дженніфер, хвалиться формами в блузі і мереживній білизні.
На пляжі Дженніфер виглядала дуже спокусливо, що помітили фанати.
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