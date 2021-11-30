Дженніфер добре проводить час з коханим

Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, практично відразу після повернення додому, вирішила влаштувати романтичне побачення з коханим Беном Аффлеком.

Кілька тижнів тому Лопес вимушено розлучилася з Беном Аффлеком, оскільки повинна була полетіти на зйомки фільму в інше місто. Сам чоловік поїхав через нову роль, тому пара змогла возз'єднатися тільки ближче до новорічних свят.

Відразу під час зустрічі Лопес і Аффлек влаштували романтичне побачення на вулиці.

"Бути завжди разом-прекрасне місце для відпочинку" - сказано в підписі під кадрами пари.

Шанувальники поміркували про життя коханих:

"Трепет так щасливий за вас обох; вони завжди люблять один одного, і коли це любов, вона завжди знайде дорогу назад ❤️🥂; вона як маленька дитина в його обіймах вічної любові; так! Так рада за них❤; вони такі милі, справжня любов 😍; Привіт! Прекрасна пара. Бог благословив! 🙏 ; пляшка в руці Бена?; Моє серце тане ❤; щось унікальне! Через 17 років, повних любові ... 🥺 💞 ; Красива пара, захисти його від алкоголю. Він повинен продовжувати боротися з цією жахливою хворобою"»

Відзначимо, зараз Лопес часто співпрацює з різними магазинами, дизайнерами і фотографами, нерідко вона рекламує різний одяг. Цього разу фанати згадали літню зйомку Дженніфер, хвалиться формами в блузі і мереживній білизні.

На пляжі Дженніфер виглядала дуже спокусливо, що помітили фанати.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці